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Посевную кампанию в Саратовской области планируется завершить к 20 июня

Новости
На заседании аграрного комитета Саратовской областной Думы обсудили предварительные итоги весенних полевых работ и подготовку к уборочной кампании.

 
  
С основным докладом выступил заместитель министра сельского хозяйства области Игорь Гриднев.
 
«Частые осадки сдерживают проведение полевых работ. Сев ведется в природные окна. В настоящее время продолжается сев поздних культур гречихи, проса, кукурузы, подсолнечника»  - сообщил замминистра.
  
На сегодняшний день, по его словам, в области посеяно 94% запланированных площадей зерновых культур, в том числе пшеницы – 79%, продолжается сев подсолнечника, поздних рассадных культур – томатов, перца, баклажанов. Работы по севу кормовых культур выполнены на 67%.  
 
Состояние озимых культур оценивается как удовлетворительное и хорошее. «Прогнозная посевная площадь всех сельскохозяйственных культур  под урожай текущего года  составит 4,3 миллиона га, что на уровне прошлого года»,  - уточнил Игорь Гриднев.
 
В рамках выполнения задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного Президентом Владимиром Путиным, в текущей посевной кампании приоритет был отдан семенам отечественной селекции. Так, рост доли семян российской селекции к уровню прошлого года составил 2-3%, в том числе саратовской - 3%. Долоя семян отечественной селекции в зерновой группе без кукурузы составила 96%, по подсолнечнику - 67%, сое – 60%. по кукурузе – 58%,
 
Ситуация с поставками ГСМ и средств защиты растений на текущий момент стабильна.
 
Параллельно с завершением посевной хозяйства области готовятся к проведению уборочной кампании.
 
Продолжается работа по наращиванию энерговооруженности отрасли растениеводства, преимущество отдается отечественной сельхозтехнике. Суммарная мощность по хранению зерновых и масличных культур составляет свыше 7,3 млн. тонн, что позволит разместить на хранение урожай 2026 года. Кроме того, на территории региона расположено 41  картофелехранилище и овощехранилище  общей мощностью 110 тыс. тонн.
  
«Задача ближайших дней – максимально задействовать все ресурсы для финальной фазы сева, который планируем завершить к 20 июня»,  - резюмировал Игорь Гриднев.