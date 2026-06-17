В Саратовской области вводят выплаты для молодых специалистов лесного хозяйства: условия и порядок получения субсидии

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Профсоюз Саратовской области утвердил новую меру поддержки молодых специалистов в сфере лесного хозяйства региона.«Решение о нововведении принято в рамках реализации «Отраслевого соглашения по лесному хозяйству Саратовской области на 2025-2027 годы». Трёхстороннее соглашение между минприроды области, нашей областной организацией Профсоюза работников АПК РФ и «Агропромобъединением Саратовской области» мы заключили год назад. Тогда мы ставили перед собой задачу улучшить условия труда работников лесного хозяйства. Сегодня наши усилия привели к запуску конкретного механизма, который станет важным шагом в развитии кадрового потенциала отрасли лесного хозяйства региона», - отметил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.Субсидия предоставляется в форме денежной выплаты. Она производится трижды: по истечении первого, второго и третьего полного года со дня начала работы и профсоюзного стажа специалиста.Претендовать на выплаты могут граждане в возрасте до 35 лет, которые окончили образовательное учреждение высшего профессионального образования, работают в областных государственных и муниципальных учреждениях в сфере лесного хозяйства Саратовской области и являются членами профсоюза.Право на выплату дают следующие специальности (должности):- главный лесничий,- участковый лесничий,- мастер леса,- инженер по лесовосстановлению,- инженер по охране и защите леса,- инженер по лесопользованию,- мастер лесопитомника.Для получения выплаты необходимо подать письменное заявление в Профсоюз и приложить к нему пакет документов: копии диплома об образовании, приказа о назначении на должность, заявления о вступлении в профсоюз, а также согласие на обработку персональных данных.За дополнительной информацией следует обратиться в профсоюзную организацию по телефону 8(8452)27-88-29.