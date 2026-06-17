В Саратовской области вводят выплаты для молодых специалистов лесного хозяйства: условия и порядок получения субсидии
Профсоюз Саратовской области утвердил новую меру поддержки молодых специалистов в сфере лесного хозяйства региона.
«Решение о нововведении принято в рамках реализации «Отраслевого соглашения по лесному хозяйству Саратовской области на 2025-2027 годы». Трёхстороннее соглашение между минприроды области, нашей областной организацией Профсоюза работников АПК РФ и «Агропромобъединением Саратовской области» мы заключили год назад. Тогда мы ставили перед собой задачу улучшить условия труда работников лесного хозяйства. Сегодня наши усилия привели к запуску конкретного механизма, который станет важным шагом в развитии кадрового потенциала отрасли лесного хозяйства региона», - отметил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.
Субсидия предоставляется в форме денежной выплаты. Она производится трижды: по истечении первого, второго и третьего полного года со дня начала работы и профсоюзного стажа специалиста.
Претендовать на выплаты могут граждане в возрасте до 35 лет, которые окончили образовательное учреждение высшего профессионального образования, работают в областных государственных и муниципальных учреждениях в сфере лесного хозяйства Саратовской области и являются членами профсоюза.
Право на выплату дают следующие специальности (должности):
- главный лесничий,
- участковый лесничий,
- мастер леса,
- инженер по лесовосстановлению,
- инженер по охране и защите леса,
- инженер по лесопользованию,
- мастер лесопитомника.
Для получения выплаты необходимо подать письменное заявление в Профсоюз и приложить к нему пакет документов: копии диплома об образовании, приказа о назначении на должность, заявления о вступлении в профсоюз, а также согласие на обработку персональных данных.
За дополнительной информацией следует обратиться в профсоюзную организацию по телефону 8(8452)27-88-29.