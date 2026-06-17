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Саратовцы борются за звание «Директор года России — 2026»

Новости
Саратовцы борются за звание «Директор года России — 2026»


114 руководителей из 50 регионов страны продолжат участие во втором туре заочного этапа Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России — 2026». Саратовскую область представляют директор лицея «Солярис» Ольга Мирошниченко и директор школы села Бобровка Красноармейского района Лариса Карбаницкая.

В первом испытании участники проверяли знания в сфере государственной образовательной политики и решали управленческие задачи. На новом этапе «Марафон публикаций» директора расскажут о своих школах, поделятся опытом и представят свою позицию по вопросам обучения и воспитания. Также им предстоит пройти испытание «Групповая работа», где нужно будет совместно найти решение профессиональной задачи.

Имена финалистов станут известны до 6 июля, победителя объявят 1 октября в Государственном Кремлёвском дворце.