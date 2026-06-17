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37 муниципальных районов станут участниками региональной конференции «Малая Родина — большая любовь»

Новости
37 муниципальных районов станут участниками региональной конференции «Малая Родина — большая любовь»


17 июня во всех муниципальных районах Саратовской области пройдет региональная конференция «Малая Родина — большая любовь», посвящённая бережному хранению традиций, воспитанию патриотизма и укреплению локальной идентичности. Конференция станет пространством, где память о прошлом встречается с творческими проектами будущего, а опыт старшего поколения вдохновляет молодёжь на созидание и любовь к малой Родине.

Главными площадками для проведения пленарных и секционных мероприятий станут Саратовская областная универсальная научная библиотека и Саратовский областной Дом работников искусств. Секционные мероприятия пройдут также в муниципальных районах области.

Пленарное заседание будет транслироваться онлайн во все муниципальные образования области. В пленарной части выступят руководители исполнительных органов областной власти, а также краеведы и историки. В обсуждениях примут участие представители муниципальных районов, работники культуры, педагоги, библиотекари, краеведы, дизайнеры, IT‑специалисты, молодёжь и активные граждане всех возрастов.

«Культура — живое пространство отношений между поколениями, ценностями и повседневной жизнью, — отметила министр культуры Наталия Щелканова. — Конференция «Малая Родина — большая любовь» призвана объединить людей - тех, кто хранит традиции, и тех, кто их творчески переосмысливает. Вместе мы сможем не только бережно сохранять культурный пласт, но и создавать новые формы общественного участия, которые станут опорой для духовного и нравственного воспитания молодёжи, для развития туризма и малого бизнеса в населённых пунктах области».

Саратовская областная универсальная научная библиотека станет площадкой для проведения ключевых мероприятий: «Связь поколений — ресурс развития»: площадка для живого обмена опытом между деятелями культуры, педагогами, краеведами, дизайнерами и IT‑специалистами. «Культурное наследие — основа воспитания гармоничной личности»: краеведческие лекции, дискуссии и глубокие разговоры о ценностях. «Локальная идентичность — драйвер экономики и туризма»: презентации гражданских инициатив и проектов, направленных на развитие территории.

В научной библиотеке пройдет стратегическая сессия «Синтез традиций и современности», подведение итогов, выступления модераторов и открытый микрофон — для смелых предложений и новых идей.

В Саратовском областном Доме работников искусств состоятся творческая площадка «Красота в моем мире». Ее проведет Роман Белянин, художник, дизайнер, член Творческого союза художников России.

Состоятся два мастер-класса: мастер-класс «Натюрморт как методический прием овладения техникой живописной моделировки формы» и мастер-класс «Принципы построения композиции пейзажа».
На фольклорной площадке «Наши истоки» этнохореограф, художественный руководитель «Народного коллектива» мужского фольклорного ансамбля «Стрежень» Владимир Ковальский и заслуженный работник культуры РФ, руководитель «Народного коллектива» фольклорно-этнографического ансамбля «Забава» Анжелика Глумова проведут мастер-класс по традиционной народной хореографии Саратовской области и мастер-класс по народному пению вместе с участниками фольклорно-этнографического ансамбля «Забава».

Работу творческой площадки «История балов купеческого собрания» организует Виктория Салдина, руководитель «Народного коллектива» студии исторического танца «Старый город». Состоится мастер-класс по популярным бальным танцам XIX – нач. ХХ в.

На творческой площадке «Создаем красоту своими руками» саратовский художник, дизайнер, мастер декоративно-прикладного творчества, специалист по историческим костюмам Елена Лысенко проведет мастер-класс по изготовлению броши «Домик в деревне» в технике лоскутной аппликации и пэчворк.