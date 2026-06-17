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Саратовцев позвали сбивать вражеские БПЛА: оплата достойная

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В Саратовской области ведется комплектование добровольческого отряда «БАРС-САРАТОВ». Добровольцам отряда предстоит охрана промышленных объектов региона от атак БПЛА. Выполнение задач предполагается исключительно на территории Саратовской области.




Кандидатам предлагают высокое денежное содержание и возможность трудоустройства на охраняемое предприятие.

Представители военкомата отметили, что за добровольцами отряда сохраняются рабочие места и средняя заработная плата. Помимо этого им предоставляются продовольствие, обмундирование и возможность пройти профессиональную переподготовку на полигоне.

За службу в отряде ежемесячно выплачивается не менее 120 тыс. рублей.

Добровольцам отряда полагаются ежемесячное денежное довольствие как за пребывание в резерве (до 6,2 тыс. руб.), так и за участие в сборах (до 57 тыс. руб.); ежемесячное денежное довольствие за участие в сборах (до 100 тыс. руб.). Выплаты производят Министерство обороны РФ и предприятия.

Требования к кандидатам: мужчины (предельный возраст от 52 до 62 лет - в зависимости от воинского звания), гражданство РФ, отсутствие судимости, хорошее состояние здоровья.

Отбор кандидатов ведут военные комиссариаты:

В Саратове: Мирный переулок, д.12; 8 (8452) 26-20-66, 26-41-23.


В Энгельсе: ул. Телеграфная, д. 34; 8 (8453) 56-97-76, 56-88-52.


В Балакове: ул. Коммунистическая, д. 93; 8 (8453) 44-04-42, 44-12-12.