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Первые результаты ЕГЭ: В регионе появились 34 стобалльника

Новости
В Саратовской области продолжается основной период единого государственного экзамена. Результаты первых экзаменов по истории, литературе и химии, которые сдавали 1 июня, уже опубликованы.



Стали известны имена 34 стобалльников: химию на наивысший балл удалось сдать 17 выпускникам, литературу – 15, историю - 2.

Одиннадцатиклассница из санаторной школы- интерната г. Петровск Полина Фролова получила 100 баллов по химии. Выпускница претендует на золотую медаль и планирует поступать в Саратовский государственный университет им Чернышевского на химический факультет.

«Моя подготовка к экзамену длилась ровно год. Почти каждый день — теория, практика, задания. Каждое, даже самое трудное, я прорешивала до конца. Я разбирала алгоритмы решений, улавливала общие принципы и закономерности. Потому что химия — это не набор формул, а логика. 100 баллов — это не просто цифра, это финальная точка в долгом, трудном, но очень важном пути. Каждый потраченный вечер, каждая трудная задача — всё это было не напрасно», - поделилась выпускница.

Напомним, в этом году основной период ЕГЭ проходит в период с 1 по 19 июня. Резервные дни – с 22 по 25 июня. Кроме того, для пересдачи предметов по выбору предусмотрены дополнительные дни – 8 и 9 июля.