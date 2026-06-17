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Стартовал прием заявлений от студенческих семей на выплату в 200 тысяч при рождении ребенка

Новости
Стартовал прием заявлений от студенческих семей на выплату в 200 тысяч при рождении ребенка

 
В Саратовской области с 2026 года благодаря национальному проекту Президента Владимира Путина «Семья» расширена система мер региональной семейной поддержки, связанной с обучением в образовательных организациях региона.

Сегодня стартовал прием заявлений от студенческих семей, которым с этого года предоставлено право на единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей на каждого ребенка, родившегося в период с 1 января 2026 года. В числе условий – образовательная организация должна осуществлять деятельность на территории региона, родители или единственный родитель не должны быть старше 36 лет. Подать заявление можно в управлении социальной поддержки населения по месту жительства или пребывания.

Также с этого года многодетные семьи могут получить 50%-ную компенсацию за обучение ребенка не только в образовательной организации среднего профессионального образования, но и в высшем учебном заведении региона. Прием заявлений также стартовал сегодня в управлениях социальной поддержки населения.

«В настоящее время приняты все нормативно-правовые акты, в которых прописаны условия назначения выплат. Отметим, что материальное обеспечение семьи на их назначение не влияет.  В связи с тем, что учебный год подходит к концу, просим всех жителей региона, имеющих право на данные меры поддержки, обратиться в управления социальной поддержки населения с необходимыми документами. Специалисты учреждений максимально оперативно обработают поступившие заявления и документы, часть которых может быть запрошена в межведомственном порядке. Однако для оперативности оформления мер поддержки их можно предоставить самостоятельно», – отметили в министерстве труда и социальной защиты области.

Также в региональном минтруде напомнили, что с этого года беременные женщины могут претендовать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей при обучении в любой организации, осуществляющей образовательную деятельность на территории региона, и по любой форме обучения. Заявления на данную меру поддержки можно подать через Госуслуги, в МФЦ или в управлении социальной поддержки населения по месту жительства или пребывания.

По всем вопросам, связанным с получением выплат, можно обратиться по единому номеру министерства труда и социальной защиты: 8-800-775-21-09. Также можно задать вопрос через Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Ее виджет размещен на главной странице сайта ведомства.
 