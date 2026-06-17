Минстрой России разработал памятку о строительстве дома с механизмом эскроу  

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С 1 марта 2025 года в России введён новый механизм защиты средств граждан при строительстве индивидуальных жилых домов — использование эскроу-счетов.Механизм эскроу реализуется в рамках федерального проекта «Жилье», нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.Благодаря данному механизму расчёты становятся прозрачными и безопасными как для заказчика, так и для подрядной организации.Денежные средства заказчика на всем протяжении строительства дома будут размещены на счете эскроу и станут доступны подрядной организации только после завершения строительства и регистрации права собственности заказчика на построенный дом.Отметим, что строительная компания осуществляет строительство либо за счет собственных денежных средств, либо за счет средств привлеченного банковского финансирования.С целью обеспечения защиты средств граждан при строительстве индивидуальных жилых домов Минстроем России подготовлены информационные материалы, содержащие описание функционирования механизма.Информационные материалы размещены в карточках.Министерство строительства и ЖКХ области