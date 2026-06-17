Минстрой России разработал памятку о строительстве дома с механизмом эскроу
С 1 марта 2025 года в России введён новый механизм защиты средств граждан при строительстве индивидуальных жилых домов — использование эскроу-счетов.
Механизм эскроу реализуется в рамках федерального проекта «Жилье», нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.
Благодаря данному механизму расчёты становятся прозрачными и безопасными как для заказчика, так и для подрядной организации.
Денежные средства заказчика на всем протяжении строительства дома будут размещены на счете эскроу и станут доступны подрядной организации только после завершения строительства и регистрации права собственности заказчика на построенный дом.
Отметим, что строительная компания осуществляет строительство либо за счет собственных денежных средств, либо за счет средств привлеченного банковского финансирования.
С целью обеспечения защиты средств граждан при строительстве индивидуальных жилых домов Минстроем России подготовлены информационные материалы, содержащие описание функционирования механизма.
Информационные материалы размещены в карточках.
Министерство строительства и ЖКХ области