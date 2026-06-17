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В муниципальных районах области отметили День России

Новости
В муниципальных районах области отметили День России


По всей области прошли торжественные и патриотические мероприятия, приуроченные ко Дню России. Жители региона стали участниками памятных акций, концертов, авто- и вело- пробегов, объединённых любовью к Родине.

Утро началось с церемоний поднятия флагов и возложения цветов к памятникам и мемориалам. Для молодого поколения прошла традиционная акция «Мы – граждане России». Школьники, отличившиеся в учёбе, спорте и общественной деятельности, получили свои первые паспорта из рук глав муниципалитетов и почётных гостей. Наград также были удостоены наиболее отличившиеся граждане — врачи, педагоги, аграрии, промышленники, многодетные родители, волонтёры и наставники молодёжи.

Главным визуальным символом праздника стала акция «Флаги России»: тысячи триколоров украсили окна, балконы и фасады учреждений. По центральным улицам городов и посёлков прошли авто- и велопробеги с российскими флагами. На сценических площадках в течение дня шли концертные программы, прославляющие красоту родного края и величие страны.

В музеях, библиотеках и домах культуры развернулись тематические выставки, посвящённые истории государственных символов и народным промыслам. Все желающие участвовали в мастер-классах по росписи матрёшек, плетению венков и созданию сувениров с российской символикой.

Особой теплотой была наполнена акция «Российский триколор». Волонтёры на улицах, в парках и скверах раздавали ленты в цветах флага, рассказывали об истории праздника и наносили всем желающим аквагрим в цветах триколора, создавая атмосферу всеобщего единения.

Праздничные мероприятия сплотили жителей области разных возрастов, национальностей и вероисповеданий, и показали их искренний интерес к истории страны.