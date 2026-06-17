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Патриотическая акция «Символ нашего государства» организована добровольцами

Новости
Патриотическая акция «Символ нашего государства» организована добровольцами

С 10 по 12 июня в Саратове проходила масштабная патриотическая акция «Символ нашего государства», приуроченная к празднованию Дня России. Организаторами и активными участниками мероприятия выступили добровольцы «Волонтёрской Роты Боевого Братства».

В рамках акции активисты вышли на оживленные улицы города, чтобы вручить жителям и гостям триколоровские ленточки — один из главных символов единства и гордости нашей страны. Волонтеры не только раздавали ленты, но и напоминали прохожим об истории государственного флага, а также о значении каждого из его цветов, олицетворяющих благородство, верность и мужество.

Мероприятие «Символ нашего государства» стало ярким примером гражданской активности и сплоченности. Акция помогла создать праздничную атмосферу на улицах города и еще раз напомнила о том, что уважение к государственным символам является фундаментом сильного и единого общества.