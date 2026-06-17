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В Саратове прошёл фестиваль «Мы – Россия»

Новости


В День России в Саратове на площади имени К.А. Федина прошёл Фестиваль национальных культур «Мы – Россия». Мероприятие прошло под эгидой объявленного в стране Года единства народов России, став олицетворением сплоченности и дружбы представителей всех народов, проживающих в регионе.
В Саратове прошёл фестиваль «Мы – Россия»

Фестиваль вырос из простой, но важной идеи - Россия сильна умением слышать и уважать друг друга. Именно эту мысль — о единстве как осознанном выборе разных народов жить и развиваться вместе — показали участники мероприятия.

В рамках концертной программы свои номера представили вокальные и хореографические коллективы региона. Сольные исполнители и ансамбли воссоздали посредством музыки и танцев уникальную атмосферу традиций народов Саратовской области.

Фестиваль «Мы – Россия» вновь подтвердил, что несмотря на многообразие языков и обычаев, жителей региона объединяет общая история и любовь к Родине.

Еще одной тематической линией мероприятия стала поддержка участников специальной военной операции. Сегодня представители разных народов и национальностей мужественно выполняют боевые задачи, защищая суверенитет Российской Федерации. Специальным гостем мероприятия стал участник и ветеран СВО из Дергачевского района Ерлан Картакаев, который в рамках концертной программы исполнил ряд патриотических композиций.

Организатором фестиваля выступило министерство внутренней региональной и муниципальной политики области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.