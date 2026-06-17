Министерство инвестиционной политики области оперативно отвечает на вопросы жителей и бизнеса через цифровые

17 июня 2026 СРЕДА
Новости
18:00 | 16 июня
Посевную кампанию в Саратовской области планируется завершить к 20 июня
17:00 | 16 июня
В Саратовской области вводят выплаты для молодых специалистов лесного хозяйства: условия и порядок получения субсидии
15:30 | 16 июня
Саратовцы борются за звание «Директор года России — 2026»
14:30 | 16 июня
37 муниципальных районов станут участниками региональной конференции «Малая Родина — большая любовь»
12:30 | 16 июня
Саратовцев позвали сбивать вражеские БПЛА: оплата достойная
11:00 | 16 июня
Первые результаты ЕГЭ: В регионе появились 34 стобалльника
09:57 | 16 июня
Стартовал прием заявлений от студенческих семей на выплату в 200 тысяч при рождении ребенка
17:09 | 15 июня
Минстрой России разработал памятку о строительстве дома с механизмом эскроу  
15:06 | 15 июня
В муниципальных районах области отметили День России
14:03 | 15 июня
Патриотическая акция «Символ нашего государства» организована добровольцами
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
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Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
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Сказано-сделано-экспортировано
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В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
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Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
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В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
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Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
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Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
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Министерство инвестиционной политики области оперативно отвечает на вопросы жителей и бизнеса через цифровые

Новости
Министерство инвестиционной политики области оперативно отвечает на вопросы жителей и бизнеса через цифровые

сервисы

Министерство инвестиционной политики Саратовской области ежедневно обрабатывает сообщения от граждан и предпринимателей через «Инцидент-менеджмент» и ПОС Бизнес. Обращения поступают из социальных сетей, мессенджеров и через виджеты на госпорталах. Система «Инцидент-менеджмент» автоматически фиксирует вопросы и комментарии граждан, оставленные в социальных сетях и мессенджерах. Этот инструмент позволяет министерству реагировать на запросы, касающиеся создания рабочих мест, открытия новых производств и реализации инвестиционных проектов в муниципалитетах области. За минувший месяц жители Саратовской области активно интересовались ходом реализации инвестпроектов в Новоузенском, Пугачевском и Новобурасском районах.

Также предприниматели региона могут обратиться через систему ПОС Бизнес, чтобы быстро сообщить о проблемах, получить консультацию или предложить свою идею. Этот канал работает как «единое окно» для бизнеса. Координацию работы ПОС Бизнес осуществляет министерство инвестиционной политики области.

За прошедший месяц через ПОС Бизнес предприниматели чаще всего спрашивали про льготное кредитование, итоги рассмотрения своих вопросов на инвестиционном комитете, а также конкурс брендов «Знай наших».
Ждем ваши вопросы и обращения через ПОС Бизнес https://www.gosuslugi.ru/help/obratitsya_business.

Министерство инвестиционной политики области