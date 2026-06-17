Министерство инвестиционной политики области оперативно отвечает на вопросы жителей и бизнеса через цифровые

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сервисыМинистерство инвестиционной политики Саратовской области ежедневно обрабатывает сообщения от граждан и предпринимателей через «Инцидент-менеджмент» и ПОС Бизнес. Обращения поступают из социальных сетей, мессенджеров и через виджеты на госпорталах. Система «Инцидент-менеджмент» автоматически фиксирует вопросы и комментарии граждан, оставленные в социальных сетях и мессенджерах. Этот инструмент позволяет министерству реагировать на запросы, касающиеся создания рабочих мест, открытия новых производств и реализации инвестиционных проектов в муниципалитетах области. За минувший месяц жители Саратовской области активно интересовались ходом реализации инвестпроектов в Новоузенском, Пугачевском и Новобурасском районах.Также предприниматели региона могут обратиться через систему ПОС Бизнес, чтобы быстро сообщить о проблемах, получить консультацию или предложить свою идею. Этот канал работает как «единое окно» для бизнеса. Координацию работы ПОС Бизнес осуществляет министерство инвестиционной политики области.За прошедший месяц через ПОС Бизнес предприниматели чаще всего спрашивали про льготное кредитование, итоги рассмотрения своих вопросов на инвестиционном комитете, а также конкурс брендов «Знай наших».Ждем ваши вопросы и обращения через ПОС Бизнес https://www.gosuslugi.ru/help/obratitsya_business.Министерство инвестиционной политики области