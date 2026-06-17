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Дом, где располагался радиокомитет, признан памятником регионального значения

Новости
Дом, где располагался радиокомитет, признан памятником регионального значения


Здание с вековой историей на перекрёстке улиц Петровской и Волоха в Энгельсе получило статус объекта культурного наследия регионального значения. Накануне, после проведённой экспертизы, дом № 114 на улице Петровской наряду с другими памятниками со всей страны включён в Единый государственный реестр.
 
По сведениям историков, здание было построено в конце XIX – начале XX века. Впервые оно отмечено на картах в 1907 году. Наибольшую известность дом получил в довоенный период: с 1930-х и до 1940-х годов здесь работал Республиканский радиокомитет при Совнаркоме АССР немцев Поволжья, чьи передачи вещали не только на близлежащие территории, но и на весь Советский Союз. Позднее, в середине 1990-х годов, в здании располагалось Управление Пенсионного фонда. Несмотря на смену функций, дом сохранил выразительный архитектурный облик.
 
Уникальные особенности здания установлены и вошли в предмет охраны памятника. В их числе межэтажный, подоконный и венчающий карнизы, рустованные угловые лопатки, ложные окна первого этажа в рамочных наличниках с «ушками», профилированный поясок килевидного очертания над окнами второго этажа. Кроме того, на фасаде можно увидеть сохранившиеся металлические навесы петель для ставен.
 
- Важно, что теперь у здания есть не только прошлое, но и гарантированное будущее. Статус объекта культурного наследия обязывает собственника сохранить строение и его исторические элементы, поддерживать дом надлежащем состоянии, - отметил министр области — председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин.

Комитет культурного наследия области