Группа «Паутинки»: волонтеры из Ровенского района помогают бойцам

просмотров: 240

Начинали они волонтерскую деятельность в 2022 году со сбора благотворительных посылок для бойцов, находящихся на лечении в госпиталях города Саратов. В октябре 2023 года они создали группу «Паутинки», научились плести маскировочные сети, делать окопные свечи, а также сушить овощи и фрукты.За время работы объединения участницы сплели 97 маскировочных сетей, а это 1865,5 квадратных метров защиты бойцов от врага, изготовили более 3000 окопных свечей, насушили более 500 кг овощей и фруктов, которые сформировали в сухие суповые и прочие наборы быстрого приготовления.«Основная работа наших участниц – социальный работник, от них требуется как физическая, так и моральная помощь и поддержка. Но эти удивительные женщины после тяжелого трудового дня плетут, сушат, готовят, вкладывают душу, всю материнскую заботу и тепло в каждое свое изделие и благотворительную посылку. Мотивация помогать у всех разная: у кого-то мобилизовали мужа, сына, брата, родственника или просто знакомого. Но всех объединяет одна идея – оказать посильную помощь нашим бойцам. Каждый вкладывает частичку своей души в общее дело, будь то плетение сетей или сбор гуманитарной помощи», – прокомментировали сотрудники центра.