Фестиваль национальных культур в Татищеве в тринадцатый раз собрал гостей

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На центральной площади поселка Татищево прошел XIII районный фестиваль национальных культур «Мы вместе». Мероприятие было приурочено к празднованию Дня России и стало ярким символом единства и многовековой дружбы народов, проживающих на территории региона.Фестиваль объединил на одной площадке представителей различных национально-культурных организаций, членов Общественной палаты области, а также жителей и гостей поселка.С приветственным словом от имени губернатора Романа Бусаргина к участникам обратился министр внутренней региональной и муниципальной политики Александр Милованов. В адресе главы региона отмечалось:«Более ста тридцати национальностей и народностей проживают на территории Саратовской области. Именно в этом единстве и заключена главная сила и уникальность нашего региона. Фестиваль, посвященный празднованию Дня России, служит убедительным доказательством, что дружба, добрососедство и взаимное уважение являются прочной основой общества. Сохраняя свои традиции, язык и культуру, мы совместно создаем общее культурное пространство, основанное на мире и согласии».Гости праздника погрузились в атмосферу многонационального Поволжья. На площади работали тематические палатки, где были представлены национальные костюмы, предметы быта и изделия народных промыслов. Все желающие смогли принять участие в мастер-классах и продегустировать блюда традиционной кухни разных народов.Завершением фестиваля стала концертная программа. На сцене выступили фольклорные коллективы, хореографические ансамбли и представители национально-культурных объединений. Красочное представление подарило зрителям ощущение общей истории и единого будущего.