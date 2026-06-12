В День России Вавиловский университет открыл свои двери для всех желающих освоить беспилотные системы

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12 июня Вавиловский университет в центре Саратова принял сотни гостей на празднике, посвящённом Дню России. Каждый желающий мог попробовать себя в управлении беспилотниками, собрать дрон своими руками, сдать нормы ГТО и посетить патриотический концерт.Региональный центр беспилотных систем стал самой популярной площадкой праздника. Здесь студентам не просто рассказали о дронах, а показали конкретные карьерные треки. Навыки пилотирования БПЛА сегодня востребованы в десятках сфер: мониторинг лесов и паводков, картография и геодезия, сельское хозяйство, доставка грузов, инспекция трубопроводов, фото- и видеосъёмка, поисково-спасательные работы. В центре работали тренажёры и симуляторы, где каждый попробовал себя в роли пилота. Специалисты консультировали по вопросам трудоустройства и участия в профильных чемпионатах.Самым азартным оказался конкурс по управлению БПЛА среди школьников. Ребята соревновались в точности и скорости прохождения трассы. Параллельно на спортивной зоне желающие сдавали нормы ГТО: отжимались, прыгали и бежали короткие дистанции. Атмосферу праздника дополняли показательные выступления наземных роботов — они ловко объезжали препятствия и выполняли сложные манёвры.На мастер-классах гости всех возрастов учились собирать детали БПЛА, паять электронные компоненты и программировать полётные контроллеры. Рядом проходили занятия по плетению маскировочных сетей, которые отправятся на передовую в рамках волонтёрской помощи. Во дворе учебного корпуса развернулась сцена, где выступили творческие коллективы университета с патриотическими песнями и танцами.