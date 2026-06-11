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Будущее в настоящем

Одной из самых ярких новостей, опубликованных по результатам переговоров в рамках ПМЭФ, стало известие о планах построить тоннель, который соединит Камчатку и Аляску. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что эти намерения могут быть согласованы до конца текущего года.А тем временем Россия и Бразилия уже построили настоящий мост, соединяющий два государства. Он протянулся невидимой нитью через Атлантический океан и обеспечивает успешное сотрудничество не только латиноамериканцев и россиян, но и продовольственную безопасность всего мира. Сельское хозяйство, энергетика, реализация инвестиционных проектов в самых разных отраслях – это обобщённый список очень широкого круга задач, которые Бразилия и Россия решают вместе, в том числе в рамках БРИКС.- Потенциал взаимодействия крайне велик. Россия и Бразилия являются центрами динамичного роста с колоссальными возможностями в области инфраструктуры, логистики, наращивания человеческого капитала, информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, - заявил во время бизнес-диалога, посвящённого теме сотрудничества Бразилии и России, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. - Объединив наши ресурсы, мы способны внести значительный вклад в глобальное развитие и продовольственную безопасность. В данном контексте важно обеспечить бесперебойный характер поставок российских минеральных удобрений в Бразилию, несмотря на неблагоприятные тенденции в международной конъюнктуре.По словам Сергея Рябкова, российско-бразильское многоплановое сотрудничество традиционно носит созидательный и взаимовыгодный характер, а материальная основа стратегического партнёрства двух стран опирается на взаимодополняемость экономик и схожесть выполняемых задач. При этом страны на протяжении многих лет поддерживают друг друга на международной арене, а межправительственная Российско-Бразильская комиссия остается ключевой площадкой для оперативного решения отраслевых вопросов, а государственные структуры должны поддерживать инициативы бизнеса и создавать комфортные условия для совместной проектной деятельности.- Россия и Бразилия за последние десятилетия сформировали прочное и устойчивое экономическое партнёрство, которое приносит пользу не только двум странам, но и мировой экономике, - заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос. - Задача сторон сегодня состоит не только в расширении объёмов торговли, но и в диверсификации сотрудничества в таких областях, как инновации, технологии, энергетика, инфраструктура и передовая промышленность. Совместная работа России и Бразилии в БРИКС и G20, как отметил посол, создает основу для превращения новых возможностей в конкретные проекты.Результаты сотрудничества сторон впечатляют. Председатель Совета предпринимателей Россия-Бразилия, президент Российской ассоциации производителей минеральных удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев заметил, что в последние годы наши страны последовательно укрепляют практическое взаимодействие в деловой сфере. По итогам 2025 года показатели двустороннего товарооборота находятся вблизи исторического максимума – 10,9 млрд долларов. Это в 2,5 раза выше уровня 2020 года. Бразилия также является одним из ключевых партнеров России в БРИКС, занимая второе место по объему двустороннего товарооборота после Китая. При этом агропромышленный комплекс многие годы остаётся локомотивом развития двусторонней торговли. Бразилия является крупнейшим импортером удобрений в мире, а Россия выступает лидером по поставкам продукции бразильским аграриям.- Второй год подряд российские производители превышают исторический максимум, экспортируя в Бразилию более 11 млн тонн агрохимической продукции. В 2024 году поставки составили 11,4 млн тонн, в 2025 году – 11,1 млн тонн. Каждая третья импортируемая Бразилией тонна удобрений произведена в России. Это доказывает, что сотрудничество наших стран в сфере АПК имеет не только двустороннее значение, но и напрямую влияет на устойчивость глобальных продовольственных цепочек, – сказал Андрей Гурьев.Он напомнил, что в феврале по итогам Российско-Бразильского бизнес-форума была поставлена задача увеличения товарообмена и диверсификации торговой номенклатуры, в том числе за счёт продукции с высокой добавленной стоимостью, а также бизнесмены двух стран призвали к реализации совместных проектов в перспективных отраслях.- Наша общая задача, - заявил уже в рамках ПМЭФ председатель бразильской части Совета предпринимателей Бразилия-Россия Павел Кардозо, – преобразовать доверие в новые инвестиции, партнёрства и конкретные деловые сделки. Агробизнес остаётся одним из наиболее успешных примеров российско-бразильского взаимодействия, а сформированная за последние десятилетия взаимодополняемость демонстрирует способность двух стран совместно работать над укреплением глобальной продовольственной безопасности. отметил, что отношения между Россией и Бразилией достигли высокого уровня институционального и делового доверия.