Антинаркотический месячник в Саратовской области продолжается: к акции присоединились новые районы

просмотров: 137

На этой неделе к мероприятиям антинаркотической направленности присоединились Вольский, Красноармейский, Пугачёвский, Марксовский, Советский, Федоровский и Самойловский муниципальные районы, а также рабочий посёлок Светлый. В школах и центрах дополнительного образования проходят беседы, спортивные соревнования и профилактические лекции для подростков.Волонтёрские отряды и юнармейцы выходят на улицы городов и сёл, чтобы раздавать прохожим памятки и буклеты о вреде наркотиков и пропаганде здорового образа жизни. Ребята сами разрабатывают макеты листовок, пишут тексты и рисуют иллюстрации. В некоторых районах школьники подготовили тематические стенды и оформили информационные уголки в учебных кабинетах и фойе школ.Для детей, отдыхающих в пришкольных лагерях, организованы квесты и интеллектуальные игры на тему здорового образа жизни. Ребята разгадывают ребусы о вреде курения и алкоголя, обсуждают опасные ситуации и учатся говорить «нет». В спортивных залах проходят турниры по волейболу, баскетболу и футболу, а на открытых площадках — эстафеты и весёлые старты.Особое внимание уделяется работе с родителями: для них подготовлены информационные листовки и памятки, которые распространяются через родительские чаты и на общешкольных собраниях. Основная цель всех мероприятий — формирование устойчивого негативного отношения к наркомании, токсикомании, алкоголизму и курению среди детей и подростков.