11 июня 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:03 | 11 июня
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16:30 | 11 июня
МФЦ изменят график работы в связи с праздничным днем
15:29 | 11 июня
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14:58 | 11 июня
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13:36 | 11 июня
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12:55 | 11 июня
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11:30 | 11 июня
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МФЦ изменят график работы в связи с праздничным днем

Новости
В график работы центров «Мои Документы» Саратовской области внесены изменения в связи с празднованием Дня России:




11 июня– рабочий день сокращен на 1 час;
12 июня– нерабочий праздничный день для всех центров;
13-14 июня– выходные дни для всех центров.

С 15 июня все МФЦ региона возобновляют работу в соответствии с утверждённым графиком.

Напоминаем, что уточнить график работы конкретного центра можно на официальном сайте mfc64.ru во вкладке «Центры и офисы», а также через чат-бот МФЦ Саратовской области в мессенджере МАХ.

Дополнительная информация доступна по телефону Единой справочной службы центров «Мои документы» региона: 8 (8452) 65-39-69.


Министерство экономического развития области