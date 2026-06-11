МФЦ изменят график работы в связи с праздничным днем

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11 июня– рабочий день сокращен на 1 час;12 июня– нерабочий праздничный день для всех центров;13-14 июня– выходные дни для всех центров.С 15 июня все МФЦ региона возобновляют работу в соответствии с утверждённым графиком.Напоминаем, что уточнить график работы конкретного центра можно на официальном сайте mfc64.ru во вкладке «Центры и офисы», а также через чат-бот МФЦ Саратовской области в мессенджере МАХ.Дополнительная информация доступна по телефону Единой справочной службы центров «Мои документы» региона: 8 (8452) 65-39-69.Министерство экономического развития области