МФЦ изменят график работы в связи с праздничным днем
В график работы центров «Мои Документы» Саратовской области внесены изменения в связи с празднованием Дня России:
11 июня– рабочий день сокращен на 1 час;
12 июня– нерабочий праздничный день для всех центров;
13-14 июня– выходные дни для всех центров.
С 15 июня все МФЦ региона возобновляют работу в соответствии с утверждённым графиком.
Напоминаем, что уточнить график работы конкретного центра можно на официальном сайте mfc64.ru во вкладке «Центры и офисы», а также через чат-бот МФЦ Саратовской области в мессенджере МАХ.
Дополнительная информация доступна по телефону Единой справочной службы центров «Мои документы» региона: 8 (8452) 65-39-69.
Министерство экономического развития области
11 июня– рабочий день сокращен на 1 час;
12 июня– нерабочий праздничный день для всех центров;
13-14 июня– выходные дни для всех центров.
С 15 июня все МФЦ региона возобновляют работу в соответствии с утверждённым графиком.
Напоминаем, что уточнить график работы конкретного центра можно на официальном сайте mfc64.ru во вкладке «Центры и офисы», а также через чат-бот МФЦ Саратовской области в мессенджере МАХ.
Дополнительная информация доступна по телефону Единой справочной службы центров «Мои документы» региона: 8 (8452) 65-39-69.
Министерство экономического развития области