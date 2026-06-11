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Триколор длиной в целую улицу развернули в Саратове

Новости
Триколор длиной в целую улицу развернули в Саратове


В Саратове в Этнографическом комплексе «Национальная деревня народов Саратовской области» состоялась патриотическая акция, приуроченная ко Дню России. Активисты молодежных и профсоюзных организаций, студенты под гимн России развернули 100-метровый триколор, превратив улицу Дружбы народов в живое полотно единства.

«Место для проведения патриотической акции очень символично. Улица Дружбы народов наглядно демонстрирует, что сила – в сплочённости людей, а наша многонациональная Саратовская область крепка традициями взаимопонимания и уважения. Благодарю нашу молодёжь за эту инициативу. Такие патриотические акции – яркое проявление гражданской солидарности и патриотизма»,
— отметил министр внутренней региональной и муниципальной политики области Александр Милованов.

Организатором патриотической акции выступило региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики области.