Триколор длиной в целую улицу развернули в Саратове

просмотров: 141

В Саратове в Этнографическом комплексе «Национальная деревня народов Саратовской области» состоялась патриотическая акция, приуроченная ко Дню России. Активисты молодежных и профсоюзных организаций, студенты под гимн России развернули 100-метровый триколор, превратив улицу Дружбы народов в живое полотно единства.«Место для проведения патриотической акции очень символично. Улица Дружбы народов наглядно демонстрирует, что сила – в сплочённости людей, а наша многонациональная Саратовская область крепка традициями взаимопонимания и уважения. Благодарю нашу молодёжь за эту инициативу. Такие патриотические акции – яркое проявление гражданской солидарности и патриотизма»,— отметил министр внутренней региональной и муниципальной политики области Александр Милованов.Организатором патриотической акции выступило региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики области.