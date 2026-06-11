Саратовцы в Тюмени отстаивают честь региона в полуфинале Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться»

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В Тюмени состоялось открытие полуфинала Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться», объединившего 500 педагогов, ветеранов боевых действий, представителей патриотических объединений и молодых наставников со всей страны. Делегация Саратовской области из 7 человек принимает активное участие в конкурсных испытаниях, демонстрируя высокий уровень подготовки и преданность своему делу.Особым событием первых дней стала Всероссийская акция «#РодинойГоржусь», приуроченная ко Дню России. Наставники из Урала и Поволжья в национальных костюмах и с элементами традиционной атрибутики вместе с представителями казачьего войска создали «Хоровод единства» — символ связи поколений и сплоченности народов нашей страны. Завершился день торжественным возложением цветов на мемориальном комплексе «Площадь памяти».Впереди участников ждет насыщенная программа: круговые собеседования с экспертной комиссией, командное решение практических кейсов и тестирование по нейропрофилированию. По итогам каждого этапа наставники получат персональные рекомендации, смогут определить свои сильные стороны и карьерные перспективы. Кроме того, запланированы консультационные встречи с экспертами, экскурсии по знаковым местам Тюмени и участие в праздновании Дня России 12 июня.Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.