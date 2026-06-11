Определены победители Спартакиады в рамках общественного проекта «МолоТ»

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В Саратовской области подведены итоги Спартакиады — одного из ключевых этапов общественного проекта для работающей молодежи Приволжского федерального округа «МолоТ».По итогам напряженных соревнований определились лучшие команды предприятий региона в различных спортивных дисциплинах. Сильнейшие сборные получили право представить Саратовскую область на предстоящих окружных соревнованиях.Победителями и призерами соревнований стали:Волейбол:1 место – Балаковский филиал АО «Апатит»2 место – филиал АО «НПЦАП» - «ПО КОРПУС»3 место - АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики»Тенис:1 место – ООО «Газпром трансгаз Саратов»2 место – АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики»3 место – АО «НПП «Алмаз-Фазотрон»Мини футбол:1 место – Балаковский филиал АО «Апатит»2 место – АО «ЗМК»3 место – ООО «Газпром трансгаз Саратов»Шахматы:1 место – АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики»2 место – ООО «Газпром трансгаз Саратов»3 место – филиал «Саратовский «ПАО «Т Плюс»Семейная эстафета:1 место – филиал «Саратовский «ПАО «Т Плюс»2 место – ООО «Газпром трансгаз Саратов»3 место – АО «НПП «Алмаз-Фазотрон»Городошный спорт:1 место – АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики»2 место – АО «НПП «Алмаз-Фазотрон»3 место - ООО «Газпром трансгаз Саратов»Бег-эстафета:1 место – филиал АО «НПЦАП» - «ПО КОРПУС»2 место – АО «НПП «Алмаз-Фазотрон»3 место - АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики»Все победители и призеры состязаний награждены заслуженными медалями и почетными грамотами министерства спорта Саратовской области.Напомним, общественный проект «МолоТ» реализуется при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.