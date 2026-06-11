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Определены победители Спартакиады в рамках общественного проекта «МолоТ»

Новости
Определены победители Спартакиады в рамках общественного проекта «МолоТ»


В Саратовской области подведены итоги Спартакиады — одного из ключевых этапов общественного проекта для работающей молодежи Приволжского федерального округа «МолоТ».

По итогам напряженных соревнований определились лучшие команды предприятий региона в различных спортивных дисциплинах. Сильнейшие сборные получили право представить Саратовскую область на предстоящих окружных соревнованиях.

Победителями и призерами соревнований стали:

Волейбол:
1 место – Балаковский филиал АО «Апатит»
2 место – филиал АО «НПЦАП» - «ПО КОРПУС»
3 место - АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики»

Тенис:
1 место – ООО «Газпром трансгаз Саратов»
2 место – АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики»
3 место – АО «НПП «Алмаз-Фазотрон»

Мини футбол:
1 место – Балаковский филиал АО «Апатит»
2 место – АО «ЗМК»
3 место – ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Шахматы:
1 место – АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики»
2 место – ООО «Газпром трансгаз Саратов»
3 место – филиал «Саратовский «ПАО «Т Плюс»

Семейная эстафета:
1 место – филиал «Саратовский «ПАО «Т Плюс»
2 место – ООО «Газпром трансгаз Саратов»
3 место – АО «НПП «Алмаз-Фазотрон»

Городошный спорт:
1 место – АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики»
2 место – АО «НПП «Алмаз-Фазотрон»
3 место - ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Бег-эстафета:
1 место – филиал АО «НПЦАП» - «ПО КОРПУС»
2 место – АО «НПП «Алмаз-Фазотрон»
3 место - АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики»

Все победители и призеры состязаний награждены заслуженными медалями и почетными грамотами министерства спорта Саратовской области.

Напомним, общественный проект «МолоТ» реализуется при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.