11 июня 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
11:30 | 11 июня
Муниципалитеты области готовятся представить территориальные бренды на всероссийском конкурсе
10:18 | 11 июня
Мост через океан
10:02 | 11 июня
Своих не бросаем: саратовские волонтеры привезли бойцам на передовую груз на полмиллиона рублей
09:00 | 11 июня
Код единства и гордости: в Саратовской области прошла открытая лекция Общества «Знание» ко Дню России
16:25 | 10 июня
Водолазы областной службы спасения очищали дно Волги у Дубовой гривы
13:30 | 10 июня
Участники творческой школы готовятся к театрально-музыкальному перформансу
12:29 | 10 июня
Региональный штаб общественного наблюдения на выборах заключил соглашения с патриотическими общественными организациями
11:21 | 10 июня
В Балашовской межпоселенческой центральной библиотеке продолжаются масштабные ремонтные работы
20:04 | 09 июня
В Нижнем Новгороде представили комплексную стратегию сохранения и актуализации этнокультурного кода
15:05 | 09 июня
Для пайщиков «Авиатора» региональный Госстройнадзор организовал горячую линию
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Муниципалитеты области готовятся представить территориальные бренды на всероссийском конкурсе

Новости
Муниципальные образования региона продолжают подготовку к участию во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». На площадке Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» в режиме видеоконференцсвязи состоялось рабочее совещание, посвященное подготовке к региональному этапу конкурса. Ключевой темой обсуждения стала номинация «Повышение узнаваемости муниципального образования («бренд территории»)».

 
 
С разъяснениями по организационным вопросам участия в конкурсе к муниципальным командам обратилась заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Валентина Аржанухина. Она отдельно остановилась на нововведениях конкурсной кампании 2026 года и напомнила об этапах и сроках подачи заявок.
 
Эксперты проектного офиса рассказали представителям муниципалитетов о требованиях к оформлению заявок, критериях оценки проектов и специфике представления материалов в номинации «Бренд территории». Особое внимание было уделено практическим аспектам разработки и презентации брендинговых решений, позволяющих подчеркнуть идентичность и потенциал каждого муниципалитета.
 
Сейчас муниципалитеты региона продолжают активную работу над проектами, направленными на формирование и эффективное продвижение узнаваемого бренда.
 
Валентина Аржанухина отметила, что залогом успешного участия в конкурсе является объединение усилий всех участников процесса:
«Именно комплексный и командный подход приносит нашим муниципалитетам победы в конкурсах. В данной работе ежегодно участвуют муниципальные служащие, представители региональных министерств области и Ассоциация «Совет муниципальных образований» совместно с экспертами Поволжского института управления. Наша совместная задача при подготовке заявок — создать сильные, конкурентоспособные проекты, которые подчеркнут уникальность каждого муниципалитета».