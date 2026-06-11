Муниципалитеты области готовятся представить территориальные бренды на всероссийском конкурсе

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С разъяснениями по организационным вопросам участия в конкурсе к муниципальным командам обратилась заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Валентина Аржанухина. Она отдельно остановилась на нововведениях конкурсной кампании 2026 года и напомнила об этапах и сроках подачи заявок.Эксперты проектного офиса рассказали представителям муниципалитетов о требованиях к оформлению заявок, критериях оценки проектов и специфике представления материалов в номинации «Бренд территории». Особое внимание было уделено практическим аспектам разработки и презентации брендинговых решений, позволяющих подчеркнуть идентичность и потенциал каждого муниципалитета.Сейчас муниципалитеты региона продолжают активную работу над проектами, направленными на формирование и эффективное продвижение узнаваемого бренда.Валентина Аржанухина отметила, что залогом успешного участия в конкурсе является объединение усилий всех участников процесса:«Именно комплексный и командный подход приносит нашим муниципалитетам победы в конкурсах. В данной работе ежегодно участвуют муниципальные служащие, представители региональных министерств области и Ассоциация «Совет муниципальных образований» совместно с экспертами Поволжского института управления. Наша совместная задача при подготовке заявок — создать сильные, конкурентоспособные проекты, которые подчеркнут уникальность каждого муниципалитета».