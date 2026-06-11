Код единства и гордости: в Саратовской области прошла открытая лекция Общества «Знание» ко Дню России

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В преддверии Дня России Российское общество «Знание» совместно с министерством образования Саратовской области в рамках регионального проекта #Я_Саратов: Код региона. Моя история, моя гордость» провели тематическую онлайн-трансляцию. Участниками стали более 800 учащихся образовательных учреждений, педагогов, родителей, а также жителей региона старше 55 лет.Спикером выступила лектор Российского общества «Знание», председатель комитета Саратовской областной Думы по образованию и культуре, председатель Саратовского регионального отделения Союза женщин России, кандидат филологических наук Юлия Литневская. Она обратила внимание слушателей на то, что действительно объединяет россиян 12 июня, в День России.«День России. Эта дата не просто исторический момент или день появления юридического документа, а символ национального единства, безусловной гордости за страну и твёрдой веры в будущее России», — отметила Юлия Литневская.В рамках лекции спикер подробно остановилась на вопросах, связанных с локальной идентичностью, что она становится фундаментом общероссийского патриотизма, почему память о прошлом и уважение к традициям помогают строить будущее, и каким образом образовательные и просветительские проекты сегодня работают на единство страны. Юлия Литневская обратила внимание на то, что День России — это не просто выходной день, а точка сборки смыслов, где сходятся история каждого города, каждой семьи и общая судьба многонационального народа.«Проект, который мы реализуем совместно с министерством образования региона, направлен на формирование и укрепление у жителей региона чувства сопричастности к истории, культуре и будущему своего региона на основе достоверных знаний, ценностных ориентиров и исторической правды. Лекции помогают жителям всех возрастов почувствовать себя частью большой страны. В рамках встреч мы особое внимание уделяем местным традициям, культуре и истории», — отметила директор филиала Российского общества «Знание» в Саратовской области Алина Анисимова.Отметим, основная цель проекта #Я_Саратов: Код региона — формирование и укрепление у жителей области чувства сопричастности к истории, культуре и будущему своего края на основе достоверных знаний, ценностных ориентиров и исторической правды.Напомним, ко Дню России Общество «Знание» запустило цикл тематических мероприятий. К праздничной дате по всей стране пройдут просветительские лекции и встречи, в том числе в детских оздоровительных лагерях. Слушатели узнают об историческом событии, ставшем основой праздника День России, о смысле Декларации о государственном суверенитете. Для проведения мероприятий ко Дню России Общество «Знание» подготовило тематические материалы в Библиотеке готовых лекций: «День России», викторина «День России», «Коренные малочисленные народы России», кинолекция «Краткая история русской культуры»По информации Российского общества «Знание»