10 июня 2026 СРЕДА
Новости
16:25 | 10 июня
Водолазы областной службы спасения очищали дно Волги у Дубовой гривы
13:30 | 10 июня
Участники творческой школы готовятся к театрально-музыкальному перформансу
12:29 | 10 июня
Региональный штаб общественного наблюдения на выборах заключил соглашения с патриотическими общественными организациями
11:21 | 10 июня
В Балашовской межпоселенческой центральной библиотеке продолжаются масштабные ремонтные работы
20:04 | 09 июня
В Нижнем Новгороде представили комплексную стратегию сохранения и актуализации этнокультурного кода
15:05 | 09 июня
Для пайщиков «Авиатора» региональный Госстройнадзор организовал горячую линию
13:00 | 09 июня
В научной сфере оценили высокие показатели Саратовской области по инвестклимату
12:06 | 09 июня
В Балакове спасают жизни при инфарктах с помощью высоких технологий
11:04 | 09 июня
Новое оборудование повысило доступность медицинской помощи жителям Ртищево
10:02 | 09 июня
"Поехали!" вновь прозвучало в Парке покорителей космоса
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Водолазы областной службы спасения очищали дно Волги у Дубовой гривы

Новости
На текущей неделе специалисты областной службы спасения спустились под воду в районе острова Дубовая грива. Задача: проверить дно и убрать всё лишнее.


Водолазы тщательно изучили прибрежную зону и акваторию, прилегающую к базе отдыха. Особое внимание — чистоте и отсутствию посторонних предметов, которые могут быть опасны для купающихся.

Для выполнения задач задействован быстроходный катер с устойчивым ходом, оборудованный всем необходимым для водолазных спусков, включая специальный трап для удобного погружения в воду.

"В рамках подготовки пляжей к открытию купального сезона 2026 года водолазами службы спасения Саратовской области в соответствии с заявками собственников проводится осмотр подводной части пляжей.
Водолазы провели обследование и очистку от посторонних предметов пляжа базы отдыха," - подчеркнул Рефат Ахмеров, начальник маневренного водолазного аварийно-спасательного формирования.

Пляж готов к сезону — отдыхать будем безопасно.