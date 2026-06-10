Водолазы областной службы спасения очищали дно Волги у Дубовой гривы
На текущей неделе специалисты областной службы спасения спустились под воду в районе острова Дубовая грива. Задача: проверить дно и убрать всё лишнее.
Водолазы тщательно изучили прибрежную зону и акваторию, прилегающую к базе отдыха. Особое внимание — чистоте и отсутствию посторонних предметов, которые могут быть опасны для купающихся.
Для выполнения задач задействован быстроходный катер с устойчивым ходом, оборудованный всем необходимым для водолазных спусков, включая специальный трап для удобного погружения в воду.
"В рамках подготовки пляжей к открытию купального сезона 2026 года водолазами службы спасения Саратовской области в соответствии с заявками собственников проводится осмотр подводной части пляжей.
Водолазы провели обследование и очистку от посторонних предметов пляжа базы отдыха," - подчеркнул Рефат Ахмеров, начальник маневренного водолазного аварийно-спасательного формирования.
Пляж готов к сезону — отдыхать будем безопасно.
Водолазы тщательно изучили прибрежную зону и акваторию, прилегающую к базе отдыха. Особое внимание — чистоте и отсутствию посторонних предметов, которые могут быть опасны для купающихся.
Для выполнения задач задействован быстроходный катер с устойчивым ходом, оборудованный всем необходимым для водолазных спусков, включая специальный трап для удобного погружения в воду.
"В рамках подготовки пляжей к открытию купального сезона 2026 года водолазами службы спасения Саратовской области в соответствии с заявками собственников проводится осмотр подводной части пляжей.
Водолазы провели обследование и очистку от посторонних предметов пляжа базы отдыха," - подчеркнул Рефат Ахмеров, начальник маневренного водолазного аварийно-спасательного формирования.
Пляж готов к сезону — отдыхать будем безопасно.