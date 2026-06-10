Водолазы областной службы спасения очищали дно Волги у Дубовой гривы

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Водолазы тщательно изучили прибрежную зону и акваторию, прилегающую к базе отдыха. Особое внимание — чистоте и отсутствию посторонних предметов, которые могут быть опасны для купающихся.Для выполнения задач задействован быстроходный катер с устойчивым ходом, оборудованный всем необходимым для водолазных спусков, включая специальный трап для удобного погружения в воду."В рамках подготовки пляжей к открытию купального сезона 2026 года водолазами службы спасения Саратовской области в соответствии с заявками собственников проводится осмотр подводной части пляжей.Водолазы провели обследование и очистку от посторонних предметов пляжа базы отдыха," - подчеркнул Рефат Ахмеров, начальник маневренного водолазного аварийно-спасательного формирования.Пляж готов к сезону — отдыхать будем безопасно.