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Для пайщиков «Авиатора» региональный Госстройнадзор организовал горячую линию

Новости
Власти стоят на стороне пайщиков, купивших квартиры в пока еще не построенных домах «Авиатора». На участке, где хотели построить высотки, запланировано строительство районной дороги.



Напомним, суды различных инстанций и надзорные органы признали строительство новых домов в «Авиаторе» незаконным. Возбуждено уголовное дело.
Жителям оказывают консультативную помощь и поддержку руководство региона, депутат Госдумы Николай Панков.

На днях стало известно, что застройщик предлагает людям перезаключить договор с другим юрлицом. Как считает депутат Госдумы Николай Панков, это похоже на очередную попытку застройщика избежать ответственности и не возвращать деньги пострадавшим людям.

В связи с данной ситуацией Госстройнадзор области готов активнее проводить работу с жителями, которые пострадали от действий недобросовестных строителей.

В ведомстве заработала горячая линия + 7(8452) 74-44-26
По телефону пострадавшим дадут разъяснительную консультацию и окажут бесплатную юридическую помощь.