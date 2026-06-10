Для пайщиков «Авиатора» региональный Госстройнадзор организовал горячую линию

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Напомним, суды различных инстанций и надзорные органы признали строительство новых домов в «Авиаторе» незаконным. Возбуждено уголовное дело.Жителям оказывают консультативную помощь и поддержку руководство региона, депутат Госдумы Николай Панков.На днях стало известно, что застройщик предлагает людям перезаключить договор с другим юрлицом. Как считает депутат Госдумы Николай Панков, это похоже на очередную попытку застройщика избежать ответственности и не возвращать деньги пострадавшим людям.В связи с данной ситуацией Госстройнадзор области готов активнее проводить работу с жителями, которые пострадали от действий недобросовестных строителей.В ведомстве заработала горячая линия + 7(8452) 74-44-26По телефону пострадавшим дадут разъяснительную консультацию и окажут бесплатную юридическую помощь.