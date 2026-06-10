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В Балакове спасают жизни при инфарктах с помощью высоких технологий

Новости
В Балакове спасают жизни при инфарктах с помощью высоких технологий


Сосудистые катастрофы давно перестали быть проблемой только пожилых людей. В Региональном сосудистом центре Балаковской городской клинической больницы самому молодому спасённому пациенту-мужчине в этом году исполнился всего 31 год, а самой молодой женщине — 38 лет. Это люди активного трудоспособного возраста.

С начала только этого года специалисты отделения рентгенохирургии уже выполнили 743 коронарографии (исследования сосудов) и 368 сложнейших операций по стентированию коронарных артерий, а также 10 баллонных ангиопластик. Почти 70% всех вмешательств были экстренными. Это означает, что пациенты с острым коронарным синдромом попадали на операционный стол незамедлительно, получая квалифицированную помощь без потери драгоценного времени.

Современный ангиограф был установлен в Балаковской городской клинической больнице благодаря решению губернатора Романа Бусаргина, в январе 2024 года на базе учреждения был открыт сосудистый центр.

«Аналогичные центры успешно работают и в других районах, это дает возможность получать высокотехнологичную помощь пациентам всего региона в рамках «золотого часа», что уже отражается на снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. В борьбе с инфарктом главный враг — это упущенное время. Каждая минута промедления буквально убивает клетки сердца, поэтому критически важно обратиться за медицинской помощью при первых же опасных симптомах. В Региональных сосудистых центрах области  круглосуточно дежурят команды высококлассных специалистов. Благодаря современному оборудованию — высокотехнологичным ангиографам — рентгенэндоваскулярные хирурги мгновенно находят заблокированный сосуд и восстанавливают кровоток, совершая настоящие чудеса на операционном столе, при этом логистика оказания помощи совершенствуется непрерывно», - добавил министр здравоохранения Владимир Дудаков.