"Поехали!" вновь прозвучало в Парке покорителей космоса

просмотров: 196

6 июня в Парке покорителей космоса прошёл праздничный концерт под открытым небом «Мы — первые!», приуроченный к 65-й годовщине человека в космос. Мероприятие собрало жителей и гостей региона и стало продолжением цикла мероприятий, посвящённых памятной дате.Организатором концертной программы выступил областной Дворец культуры «Россия». На импровизированной сцене, расположенной рядом с историческим местом приземления Юрия Гагарина, перед публикой выступили лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Павел Иванов, Павел Исаев, Елена Алёшкина, Марина Павлюк, Александр Головин, а также солисты вокального ансамбля «Ретро» — Илья Брезгин и Елена Познякова. В исполнении артистов прозвучали произведения российских авторов о космосе, любви к Родине и подвигах героев Отечества.«Для меня большая честь находиться здесь, где история космических достижений встречается с живой памятью людей региона, — отметил солист Павел Исаев. - Такие мероприятия укрепляют чувство общности, воспитывают уважение к достижениям прошлого и вдохновляют молодёжь стремиться к новым высотам в науке и искусстве».«Я пришла с внуком, и мы оба ушли под большим впечатлением, — поделилась зрительница Анна Сергеевна, жительница Энгельсского района.- Музыка и атмосферa здесь возвышают: приятно видеть, как память о великом событии объединяет людей разного возраста».Зрителям особенно понравилось современное прочтение знакомых мелодий: обновлённое звучание тронуло сердца как старшего поколения, так и молодёжи, создав тёплую и эмоциональную атмосферу. Концерт стал не только данью памяти историческому событию, но и напоминанием о силе мечты и веры в собственные силы и страну."Парк покорителей космоса вновь объединил людей, подарив им атмосферу гордости, единства и вдохновения. Культурные, просветительские и патриотические мероприятия проходят в Парке в ежедневном режиме в честь празднования юбилея. Фраза «Поехали!» продолжает звучать в сердцах миллионов", - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.