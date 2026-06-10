10 июня 2026 СРЕДА
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В России стартует ежегодная онлайн-акция «Свеча памяти»

Новости
В России стартует ежегодная онлайн-акция «Свеча памяти»


22 июня – священная дата в истории нашей страны, День памяти и скорби по миллионам погибших в годы Великой Отечественной войны. К этой дате приурочена ежегодная патриотическая онлайн-акция «Свеча памяти», которая объединяет потомков поколения победителей уважением к истории страны, ратному подвигу, труду в тылу.

Акция «Свеча памяти» продлится с 10 по 22 июня. Для того, чтобы поддержать проект, необходимо пройти по ссылке https://деньпамяти.рф/
и на основной странице сайта нажать кнопку «Зажечь свечу памяти». Там же можно внести денежный вклад – средства пойдут в помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Согласно официальной информации, в прошлом году жители России зажгли 1 345 861 свечу памяти.
По информации организаторов