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Памяти погибших бойцов посвятили турнир по боксу

Новости
Памяти погибших бойцов посвятили турнир по боксу


5 июня в поселке Михайловский состоялся второй турнир по боксу. Это двухдневное мероприятие собрало более 50 юных спортсменов. Боксеры из п. Михайловский, Дергачевского, Александрово-Гайского, Вольского, Хвалынского, Марксовского районов и города Каменка Пензенской области приехали, чтобы продемонстрировать свои навыки и силу духа на ринге.
Турнир посвящен памяти погибших воинов — земляков, участников специальной военной операции.
С приветственным словом к участникам турнира обратился заместитель Председателя Общественной палаты региона, руководитель регионального отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергей Авезниязов.
В официальной части турнира состоялось вручение членских билетов ветеранам СВО изъявившим желание встать в строй организации, а также медалей "За помощь фронту" - неравнодушным волонтерам, которые активно поддерживают наших воинов.
Особым моментом турнира стала церемония вручения знамени первичного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» ветерану боевых действий на Северном Кавказе Нурлану Коржау.
«Вне сомнений, Нурлан будет достойно нести его на благо ветеранской организации и родного поселка», - отметили в «Боевом Братстве».
Итогом спортивного мероприятия стала церемония награждения. Победители получили медали, грамоты и кубки. Труд тренеров и судей тоже не остался без внимания и отмечен наградами. А еще юные спортсмены получили заряд позитива, новый бесценный опыт, который обязательно приведет их к новым вершинам.