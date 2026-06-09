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Саратовская область два года подряд в лидерах по инвестпривлекательности

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Юлия Винокурова – председатель общественного совета при министерстве экономического развития области, председатель Федерации профсоюзных организаций Саратовской области:

Саратовская область вошла в ТОП-10 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив. По итогам 2025 года в двадцатке рейтинга регион обогнал Самарскую, Оренбургскую, Пензенскую области и Пермский край, еще 6 субъектов ПФО в рейтинг просто не попали. В 2022 году мы были восемнадцатыми.
Два года регион удерживает свои позиции в условиях жесточайшей конкуренции за инвесторов, которые выбирают наиболее благоприятные условия. В Саратовской области это сокращение времени разрешительных процедур и подключения к коммуникациям, поиска сотрудников необходимой квалификации и многие другие. Кратно повысилась оценка каналов прямой связи с руководством субъекта, высоко оценивается эффективности работы инвестиционного комитета. Это значит, в области работает профессиональная команда, координируемая непосредственной Губернатором.
Результат - за последние 3 года количество инвестиционных проектов в регионе выросло почти на 70%, в 2025 году их реализовано на 40 млрд рублей. Это новые заводы, цеха и высокотехнологичные производства, которые обеспечивают область и страну не только товарами, но и рабочими местами, которых создано порядка 3000. Каждый третий проект осуществляется в сфере промышленности. Комплексная работа по внедрению инвестиционных стандартов в районах формирует также базу малых (до 50 млн рублей) проектов, которая насчитывает 266 инициатив на 4,9 млрд и создает основу для развития небольших муниципалитетов.
Вся информация об инвестиционной деятельности в регионе открыто рассматривается на различных мероприятиях с участием общественности.