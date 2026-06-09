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Директор саратовского Музея истории СВО поделилась опытом работы на Петербургском международном экономическом форуме

Новости
Директор саратовского Музея истории СВО поделилась опытом работы на Петербургском международном экономическом форуме

 
Директор «Музея истории СВО» Наталья Речман приняла участие в панельной сессии «Духовные ценности и единство как основа мирной жизни», организованной Государственным фондом «Защитники Отечества».
 
Несмотря на экономическую направленность Петербургского международного экономического форума-2026, одной из самых востребованных и эмоционально насыщенных стала тема, выходящая за рамки бизнеса и инвестиций, — развитие культуры, духовно-нравственных ценностей и поддержка участников специальной военной операции и их семей.
 
«Сам факт того, что эта дискуссия собрала полный зал на крупнейшей деловой площадке страны, говорит о зрелости нашего общества. Экономика невозможна без прочного нравственного фундамента, а будущее страны строится на единстве, взаимопомощи и уважении к тем, кто стоит на страже её интересов», - отметила Наталья Речман.
 