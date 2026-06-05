Троица в «Детском саду 15»: как в Красноармейске дошкольники приобщались к русским народным традициям

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В МБДОУ «Детский сад 15» города Красноармейска Саратовской области прошло тематическое развлечение, посвященное одному из самых почитаемых праздников на Руси – Троице. Мероприятие позволило малышам в игровой форме познакомиться с культурным наследием и обычаями предков.Троица – это старинный русский народный праздник земли, воды и леса. С давних пор люди прославляли и оберегали природу, считая её главной именинницей в этот день.Центральной фигурой торжества стала «березка» – символ добра, любви и чистоты. Воспитанники не только узнали об истории праздника, но и сами приняли активное участие в старинных обрядах. Ребята пели народные песни, водили хороводы и собственноручно украшали дерево яркими цветными ленточками.Настоящим сюрпризом для детей стал визит сказочного лесного жителя – Лешего. Его появление вызвало бурю восторга и радости у воспитанников детского сада.Лесной гость не только устроил для ребят веселье и поиграл с ними в русские народные игры, но и в доступной форме напомнил о необходимости уважительного отношения к окружающей среде и бережного использования природных ресурсов.Праздник получился теплым, светлым и по-настоящему радостным, подарив детям яркие эмоции и новые знания о родной культуре.