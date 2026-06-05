Детские сады в Саратове, Энгельсе и Балакове станут бесплатными

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Жители трёх городов восприняли новость как долгожданную меру поддержки.Олеся Лебедева из Волжского района воспитывает двух сыновей – оба ходят в сад, старшему четыре года, младшему два. «Уже посчитала: экономия больше 7 тысяч рублей в месяц. Решили с мужем потратить их на кружки и секции», пишет Олеся.Татьяна Комасова – военный пенсионер, вырастила двух дочерей, сейчас помогает с внуками. Один из них ходит в детсад. «В 90-е растила детей одна. Без сада – никуда, но деньги давались с трудом. Дочь очень обрадовалась, когда я ей сообщила», — рассказала она.Галина Алябьева — Почётный работник общего образования России, десятки лет руководила детским садом № 3 в Энгельсе. «Льготы были разные, но чтобы полностью освободить родителей от платы в крупнейших городах — такого не было. Сначала это пришло в сёла и малые города, теперь и к нам», - отметила Галина .Наталья Кузнецова, директор детского сада № 3 «Радуга» в Балаково, в отрасли 44 года. «Новость уже обсуждают родители. Уверена: количество детей в садах вырастет, доступность повысится для всех семей – вне зависимости от достатка», – рассказывает Наталья Кузнецова.