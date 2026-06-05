«Газпром межрегионгаз Саратов» рекомендует устанавливать интеллектуальные приборы учета газа

просмотров: 147

Это позволит автоматизировать процесс передачи сведений о потребленном газе и предотвратить аварийные ситуации.«Умные» счетчики автоматически передают показания и приводят измеренный объем газа к стандартным условиям, обеспечивая максимально достоверные данные о потреблении. Встроенный архив позволяет хранить всю информацию о расходе газа. Кроме того, такие цифровые устройства могут вести самодиагностику, фиксируют любые технические сбои и отправляют сведения поставщику для быстрого реагирования. Автономная работа от батареек избавляет от необходимости подключения к электросети.Особую ценность представляют модели с функцией оперативного мониторинга. Датчик отслеживает выход контролируемых параметров газа за допустимые значения и прекращает подачу газа в помещение, предотвращая аварийную ситуацию.«Сегодня «умный» счетчик – это полноценный цифровой помощник, органично вписывающийся в концепцию современного дома. Такие устройства освобождают от рутины, делая повседневную жизнь комфортнее и безопаснее», – отметил начальник управления учета газа ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» Сергей Куприянец.РекламаErid: 2SDnjdhMoR4