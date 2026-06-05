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«Газпром межрегионгаз Саратов» рекомендует устанавливать интеллектуальные приборы учета газа

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«Газпром межрегионгаз Саратов» рекомендует потребителям газа устанавливать интеллектуальные приборы учета газа.

«Газпром межрегионгаз Саратов» рекомендует устанавливать интеллектуальные приборы учета газа


Это позволит автоматизировать процесс передачи сведений о потребленном газе и предотвратить аварийные ситуации.

«Умные» счетчики автоматически передают показания и приводят измеренный объем газа к стандартным условиям, обеспечивая максимально достоверные данные о потреблении. Встроенный архив позволяет хранить всю информацию о расходе газа. Кроме того, такие цифровые устройства могут вести самодиагностику, фиксируют любые технические сбои и отправляют сведения поставщику для быстрого реагирования. Автономная работа от батареек избавляет от необходимости подключения к электросети.

Особую ценность представляют модели с функцией оперативного мониторинга. Датчик отслеживает выход контролируемых параметров газа за допустимые значения и прекращает подачу газа в помещение, предотвращая аварийную ситуацию.

«Сегодня «умный» счетчик – это полноценный цифровой помощник, органично вписывающийся в концепцию современного дома. Такие устройства освобождают от рутины, делая повседневную жизнь комфортнее и безопаснее», – отметил начальник управления учета газа ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» Сергей Куприянец.


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