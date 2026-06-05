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Саратовская область обогнала по инвестициям соседние регионы

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Саратовская область в очередной раз подтвердила свои позиции инвестиционно привлекательного региона, считает заслуженный экономист РФ Александр Степанов.

Регион укрепил позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Об этом сегодня стало известно на Петербургском международном экономическом форуме, в работе которого принимает участие делегация Саратовской области во главе с губернатором области Романом Бусаргиным.

Саратовская область, как и в прошлом году, вошла в ТОП-10 субъектов России. При составлении рейтинга были проанализированы десятки различных показателей, напрямую связанных с привлекательностью регионов для инвесторов.

«Немаловажно, что в конкурентной борьбе за привлечение инвестиций Саратовской области удается обходить ближайших соседей: Волгоградскую и Самарскую области - крупные регионы Поволжья с их миллионными агломерациями», - считает эксперт.

Как отметил Александр Степанов, привлечение инвестиций – это работа по системному улучшению состояния экономики региона: это и новые современные рабочие места, и рост налогооблагаемой базы, и повышение социальной ответственности бизнеса.

«В Саратовской области крупные инвестпроекты реально воплощаются в жизнь, а не остаются на бумаге. Это и логистические комплексы онлайн-ритейла, центр обработки данных Сбербанка и многие другие. Так, только лишь в 2025 году было реализовано 495 различных инвестпроектов на общую сумму 40 млрд рублей.

Несомненный плюс Саратовской области - транспортная доступность, наличие большого рынка квалифицированной рабочей силы. Особо стоит отметить последовательную работу правительства области в данном направлении. За последние несколько лет в регионе удалось выстроить эффективную систему работы с инвесторами, которая в том числе включает в себя сопровождение на всех этапах реализации проекта.

Не первый год эффективность глав оценивается, в том числе и в зависимости от умения работать с инвесторами. В регионе и в муниципалитетах внедряются инвестиционные стандарты. Это дает возможность районам Саратовской области формировать свои стратегии развития для привлечения инвесторов.


«Результат этой работы налицо – существенный более чем на 60 процентов рост объема инвестиций в основной капитал в Саратовской области», - отметил Александр Степанов.