Саратовская область выиграла более 9 миллионов рублей в конкурсе первичных отделений Движения Первых

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В Москве на юбилейном Международном фестивале детства и юности «Фестиваль Движения Первых» подвели итоги третьего сезона конкурса лучших проектов для детей и молодёжи «Конкурс первичных отделений» 2025-2026 годов. В течение полугода команды из 88 регионов России выполняли задания, организовывали события и воплощали социально значимые проекты. Среди всех участников определили 2000 победителей, общий призовой фонд составил 475 миллионов рублей.От Саратовской области победителями стали 43 команды. В «Первой лиге» третье место заняли пять первичных отделений, получив по 200 тысяч рублей. В «Лиге возможностей» три первичных отделения заняли первое место (по 500 тысяч рублей), четыре отделения — второе место (по 300 тысяч рублей), 31 отделение — третье место (по 200 тысяч рублей). Общая сумма выигрыша составила 9 миллионов 900 тысяч рублей.Команда «Сосновские активисты в Движении» из школы села Сосновка заняла первое место в «Лиге возможностей», выиграв 500 тысяч рублей. Куратор первичного отделения Яна Шкурова рассказала, что в команде было семь ребят, наставник и куратор. За время конкурса они помогли приюту для собак «Верность», стали помощниками в детском саду, а также взяли шефство над медицинским пунктом. На территории медпункта команда посадила многолетние цветы и покрасила ограждения, внутри сделали детский уголок, обновили информационный стенд и разносили по селу брошюры.По словам Яны Шкуровой, самым трудным оказалось найти транспорт, так как у школы нет своего автобуса, но родители помогали. Она отметила, что соперники были сильными, их было много, но эмоции от победы непередаваемые. На выигранные средства команда планирует купить телевизор, приобрести шкафы и благоустроить пространство Движения Первых, а также купить брендированную продукцию: стенды, флаги и значки.Куратор первичного отделения посоветовала будущим участникам не сдаваться и не бояться пробовать: «Сложности обязательно будут, но если вы будете вместе и пойдёте до конца, то всё обязательно получится. Сплочённая команда может свернуть горы. Включайте фантазию, творите, верьте в себя».