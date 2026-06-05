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В Саратове состоялось торжественное открытие Дома Артиста — нового центра театральной жизни области

Новости / Культура
В Саратове состоялось торжественное открытие Дома Артиста — нового центра театральной жизни области

В Саратовском областном доме работников искусств состоялось торжественное открытие Дома Артиста. Это стало возможным благодаря поддержке губернатора Саратовской области Романа Бусаргина и Председателя Союза театральных деятелей Российской Федерации Владимира Машкова. Инициатива приурочена к Всероссийскому проекту «Театральный поезд», посвящённому 150‑летию Союза театральных деятелей России, и реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.
 
Дом Артиста станет площадкой, объединяющей многолетние традиции саратовского театрального искусства — от заслуг легендарных основателей до современных творческих достижений. Новое пространство призвано сохранять историческое наследие региона и одновременно служить катализатором для смелых идей, масштабных проектов и развития молодых талантов.
 
- Это не просто здание — это место силы, где сцена начинается сразу за порогом, — отметил Председатель регионального отделения СТД Александр Удалов.
 
Уже на ближайшее время здесь запланированы яркие гастроли, премьеры крупных постановок и обмен программами с ведущими театральными коллективами страны.
 
- Открытие Дома Артиста открывает новую страницу в театральной летописи Саратова и создаёт долгосрочную площадку для профессионального роста артистов, сотрудничества театров и привлечения широкой аудитории к культурной жизни региона, - подчеркнула министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
 