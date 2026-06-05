Саратовские «гвардейцы» изучают методы ведения военных действий

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В Саратовской кадетской школе № 1 им. Б.Н. Еремина продолжается отборочный этап юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец». В течение нескольких дней 64 школьника увидели, как устроена современная армейская жизнь изнутри.«В рамках сборов юноши занимаются физической, строевой, огневой подготовкой, учатся современной тактике и методам ведения военных действий, улучшают знания по истории России и соревнуются в спортивных и военно-прикладных дисциплинах. Кроме того, для участников сборов организована культурно-образовательная программа», - отметил заместитель министра образования Михаил Попов.Занятия проводят офицеры запаса, имеющие высшее военное образование и опыт педагогической работы. Под их руководством ребята учатся собирать и разбирать автомат, стрелять по мишеням, укрепляют физическую форму, закрепляют навыки в игре лазертаг, а также работают с современным снаряжением.Один из участников отборочного этапа Александр Борзов, ученик 10 класса саратовской гимназии № 34 поделился, что на сборах царит особая атмосфера: «Для меня это не просто сборы, а настоящий вызов и проверка себя. Каждый день расписан по минутам: строевая подготовка, тактика, спорт. Но самое интересное — это работа с оружием под руководством опытных офицеров: когда впервые берешь в руки автомат, чувствуешь огромную ответственность. Мы здесь не только учимся военному делу, но и становимся сильнее духом».По итогам отборочного этапа будет сформирована региональная команда из 28 школьников, которые в июле приступят к новому этапу подготовки. 20 из них представит нашу область на сборах в Пензенском артиллерийском инженерном институте им. генерала армии А.В. Хрулева. По итогам соревнований определятся лучшие команды ПФО.Напомним, юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец» входят в состав общественных проектов ПФО и реализуется под патронажем полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.