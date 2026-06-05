В Саратовской области стартовала дополнительная оздоровительная программа для детей

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В Саратовской области стартовала дополнительная областная летняя оздоровительная программа, которая объединяет ключевые воспитательные направления:Год единства народов России, 81-ю годовщину Победы, популяризацию ЗОЖ, патриотическое и экологическое воспитание, знакомство с национальными культурами и традициями.Заместитель председателя правительства Владимир Попов посетил музей Федина, где ознакомился с ходом программы.Для детей подготовлены игровые и познавательные площадки, мультимедийные викторины, выездные программы.В День защиты детей школьники побывали на экскурсии по выставке, посвящённой книге Гайдара «Тимур и его команда».Министр культуры Наталия Щелканова отметила, что цель программы — всестороннее развитие детей, расширение знаний о родном крае, развитие творческих способностей и формирование здорового образа жизни.Мероприятия рассчитаны на разные возрастные группы, включая детей с особыми потребностями.