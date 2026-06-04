Саратовский ветеран СВО рассказал о решении стать управленцем

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Саратовский ветеран СВО Ренат Аминов объяснил, почему присоединился к региональной программе «Наши герои», которая действует по инициативе губернатора Романа Бусаргина.«Я не хотел оставаться безучастным к жизни нашего региона. Ведь сейчас я уже на гражданке, на месте, на Земле, принимаю решения, помогаю. Вообще структура и порядок действий, что на гражданской службе, что в военной, очень похожи и, возможно, идут в параллель. Но есть некие особенности. Порядок постановки задач и порядок принятия решений другой, и к этому немного надо привыкать», — рассказал защитник.Мужчина объяснил, что всю свою сознательную жизнь был военнослужащим. Начинал с курсанта Казанского высшего командного артиллерийского училища, в дальнейшем заканчивал Михайловскую военно-артиллерийскую академию. Был в рядах первых, кто начинал спецоперацию.Напомним, ветеран СВО проходил стажировку в Правительстве Саратовской области по программе «Наши герои». Сегодня он работает заместителем начальника департамента Гагаринского района по патриотической работе. Ренат Аминов удостоен ордена Мужества, медали «За отвагу», медали «За боевые отличия» и других наград.