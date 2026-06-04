4 июня 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:19 | 04 июня
Саратовский ветеран СВО рассказал о решении стать управленцем
16:30 | 04 июня
Красавки нашли в Саратовской области комфортное место для гнездования
15:30 | 04 июня
2,5 тыс. школьников и студентов из 16 районов области стали частью кинофестиваля «Экран и время»
14:30 | 04 июня
Пушкинская библиотека приглашает в Лукоморье
13:19 | 04 июня
Национальная премия «МедиаПоле» открывает новый сезон 2026
12:30 | 04 июня
В Саратовской области модернизировали систему методической поддержки педагогов
11:54 | 04 июня
Саратовская область готовит систему общественного наблюдения к Единому дню голосования 2026
08:04 | 04 июня
Конференции к 90-летию Ю. М. Лужкова объединили ведущих учёных и экспертов России
17:30 | 03 июня
В Областной клинической больнице модернизировали отделение медицинской реабилитации
16:30 | 03 июня
Елена Герчикова: Новые нормативы в градостроительной отрасли направлены на улучшение жизни горожан
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовский ветеран СВО рассказал о решении стать управленцем

Новости
Саратовский ветеран СВО рассказал о решении стать управленцем



Саратовский ветеран СВО Ренат Аминов объяснил, почему присоединился к региональной программе «Наши герои», которая действует по инициативе губернатора Романа Бусаргина.

«Я не хотел оставаться безучастным к жизни нашего региона. Ведь сейчас я уже на гражданке, на месте, на Земле, принимаю решения, помогаю. Вообще структура и порядок действий, что на гражданской службе, что в военной, очень похожи и, возможно, идут в параллель. Но есть некие особенности. Порядок постановки задач и порядок принятия решений другой, и к этому немного надо привыкать», — рассказал защитник.

Мужчина объяснил, что всю свою сознательную жизнь был военнослужащим. Начинал с курсанта Казанского высшего командного артиллерийского училища, в дальнейшем заканчивал Михайловскую военно-артиллерийскую академию. Был в рядах первых, кто начинал спецоперацию.


Напомним, ветеран СВО проходил стажировку в Правительстве Саратовской области по программе «Наши герои». Сегодня он работает заместителем начальника департамента Гагаринского района по патриотической работе. Ренат Аминов удостоен ордена Мужества, медали «За отвагу», медали «За боевые отличия» и других наград.