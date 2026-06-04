Красавки нашли в Саратовской области комфортное место для гнездования

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Местные охотоведы и специалисты комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области сообщают, что этот журавль с завидным постоянство прилетает гнездиться в Лысогорский район на протяжении последних нескольких лет. Причем, местом для кладки яиц эти птицы ежегодно выбирают район реки Медведица, рядом с которой расположена деревня Старая Красавка, а немного севернее — село Новая Красавка. По одной из версий, эти населенные пункты были названы потому, что в этих местах раньше повсеместно гнездился журавль-красавка. Населенных пунктов в России с таким названием немало, и везде местные жители уверяют, что раньше в этих краях обитали журавли-красавка. В Саратовской области село Красавка есть и в Самойловском районе, правда, там эта птица пока не была замечена.По информации, содержащейся в Красной книге Саратовской области, в далеком прошлом эта птица была обычным представителем степей всего саратовского Заволжья и не только, однако расширение сельхозземель и интенсивное использование агрохимии негативно сказалось на распространении и численности красавок, которые в отличии от других видов журавлей выбирают не болотистые, а лесостепные зоны.«Журавль-красавка прилетает в Лысогорский район. Уже не первый год фотоловушки, установленные на кормушках в местном охотхозяйстве, фиксируют красавок и их потомство. Учитывая то, что птица моногамна, то мы имеем дело скорее всего с одной и той же парой журавлей. Благодаря проводимым биотехническим работам, в охотугодье имеется кормовая база, поэтому птицам комфортно», - рассказал министр — председатель комитета Александр Гаврилов.Действительно, такая ситуация наблюдается и с другими животными — в других охотничьих хозяйствах. При наличии комфортных условий на той или иной территории вновь появляются (даже ранее не обитавшие там) редкие виды животных. Например, в этом году в Балашове на одном из прудов была замечена краснокнижная утка «Мандаринка», ареалом обитания которой традиционно считаются районы Дальнего Востока, Центральной и Восточной Азии.Руководитель ведомства напомнил, что уникальная ситуация возникла в региональном заказнике «Центральный», где обитают белохвостые орланы, прилетают лебеди, начал вновь расселяться тетерев и другие редкие пернатые.«Именно поэтому комитет уделяет большое внимание проводимым в охотугодьях биотехническим мероприятиям. Это способствует сохранению редких видов животных, увеличению их популяции», - отметил Гаврилов.