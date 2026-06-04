Пушкинская библиотека приглашает в Лукоморье

просмотров: 123

Областная библиотека для детей и юношества имени А. С. Пушкина приглашает всех любителей творчества великого литератора на праздничную программу, посвящённую дню рождения «Солнца русской поэзии».5 июня праздник начнётся с литературного квеста «Мы с тобою в Лукоморье», который стартует в 10:00. Участники отправятся в волшебное путешествие по Пушкинскому Лукоморью: побывают в гостях у Кота Учёного, Богатырей и Царевны, ответят на их вопросы и выполнят разнообразные задания. Во время игры гости узнают, где находится Лукоморье, почему Русалка у Александра Сергеевича сидит на ветвях и какая сказка самая чудесная.В 11:00 маленьких читателей ждёт особое погружение в пушкинский мир — познавательно‑игровая программа «Волшебство пушкинской строки…». Ребята вспомнят интересные факты из жизни поэта, разгадают ребусы с его сказочными героями, посоревнуются в знании стихотворных строк и улыбнутся, выполнив шуточный тест по фрагментам мультфильмов.6 июня в 11:00 пройдёт литературная встреча «Весёлое имя Пушкин». Гостей ждут стихи Даниила Хармса и Кристины Стрельниковой о Пушкине, примеры его собственного юмора и громкие чтения. Кульминацией станет премьера песни «Лукоморье».В 14:00 состоится презентация книги саратовского писателя Николая Суркова «„Вдали от суетного света…“: Пушкин и Саратовский край». На встрече автор расскажет о своей работе, поделится открытиями из архивов и ответит на вопросы гостей. Дополнит программу литературно-музыкальная программа: прозвучат отрывки из произведений Александра Сергеевича и будет представлено театрализованное действо, погружающее в атмосферу эпохи.Завершит праздничный цикл мероприятие для самых маленьких читателей библиотеки — сказочный калейдоскоп «Сказка ложь, да в ней намёк». К нему можно присоединиться 6 июня в 16:00. Гостям предстоит показать свои таланты в театральной импровизации и на тематическом мастер‑классе.Также в течение недели саратовцы смогут проверить свои знания о жизни и произведениях Пушкина в реальном времени. На официальных ресурсах библиотеки будет доступна онлайн‑викторина, созданная специально ко дню рождения поэта.