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Национальная премия «МедиаПоле» открывает новый сезон 2026

Новости
Национальная премия «МедиаПоле» открывает новый сезон 2026

 
Продолжается прием заявок для участия в Национальной премии информационных проектов по сельской тематике «МедиаПоле» для блогеров и представителей СМИ.
 
В Национальной премии «МедиаПоле» могут бесплатно принять участие граждане Российской Федерации от 18 лет – индивидуальные авторы, блогеры, студенты, молодые специалисты, авторы медиаконтента, представители СМИ и журналисты.
 
Приём заявок на премию завершится 30 сентября. Жюри, в состав которого войдут известные эксперты медиасферы, отберут 120 лучших авторов. В октябре финалисты примут участие в двухдневной деловой программе, где они познакомятся с известными блогерами и экспертами отрасли, а также посетят лучшие медиацентры страны. Победителей ждет церемония награждения с вручением сертификатов на продвижение своих проектов и памятных подарков от Минсельхоза России. Призовой фонд составляет 5 миллионов рублей.
 
Подробности и форма подачи заявок доступны на официальном сайте: медиаполе.рф
, а также в социальных сетях премии в ВКонтакте
 и MAX
 
По информации организаторов