В Саратовской области модернизировали систему методической поддержки педагогов

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Сегодня на рабочем заседании комитета по образованию и культуре Саратовской областной Думы первый заместитель министра образования Елена Нерозя рассказала о развитии региональной системы методической поддержки педагогов. По её словам, созданная многоуровневая структура доказывает свою эффективность, объединяя усилия вузов, колледжей и профессиональных сообществ для повышения качества обучения.«Ключевым звеном этой системы стал Центр непрерывного повышения профессионального мастерства, работающий на базе Саратовского областного института развития образования с 2021 года. За это время он превратился из обучающей площадки в настоящий центр притяжения для учителей: проведено 344 мероприятия с общим охватом почти 32 тысячи работников сферы образования; программы дополнительного профессионального образования успешно освоили более 9 тысяч педагогических работников и управленческих кадров», - отметила Елена Нерозя.Содокладчиком по вопросу выступила ректор Саратовского областного института развития образования Лариса Живцова. Она сообщила, что на базе института созданы учебные кафедры, организовано взаимодействие с учебно-методическими объединениями. В первом полугодии 2026 года прошло 154 методических мероприятия с охватом более 9,7 тысячи учителей. Новый формат — выездные Единые методические дни института — уже охватил 44 выезда, 143 методических сбора и почти 6,5 тысячи участников.Для участников конкурсов профессионального мастерства специалистами центра проводятся выездные региональные профильные смены (школы). С этого года запущены встречи проекта «Территория поддержки: находим вдохновение и энергию для новых свершений», где молодые специалисты могут напрямую общаться с опытными наставниками. Сегодня Центр - площадка для обмена и трансляции передового педагогического опыта, реализации гибких форматов обучения и индивидуального подхода, который объединяет единомышленников для совместного поиска решений профессиональных задач.Результаты работы уже отражаются на показателях всей системы образования региона. Так, благодаря научно-методическому сопровождению школ с низкими образовательными результатами, их количество сократилось на 33%. Обучение по дополнительным профессиональным программам прошли 138 представителей управленческих команд школ. Кроме того, 15 школ региона вошли в состав федеральной Наставнической лиги, это школы с высоким качеством образования, которые принимают активное участие в оказании помощи своим коллегам.