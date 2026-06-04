Елена Герчикова: Новые нормативы в градостроительной отрасли направлены на улучшение жизни горожан

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Напомним минстрой области разработал проект изменений, который приводит в соответствие с федеральными региональные нормативы по доступности учреждений образования.«Региональные нормативы приводятся в соответствие с федеральными, это решение правильное и долгожданное. Изменения должны подтолкнуть развитие как уже застроенных территорий, так и новых земель, которые осваиваются в рамках комплексного развития территорий. В любом случае нет сомнения, что они, в первую очередь, направлены на улучшение жизни горожан, создание для них комфортных условий проживания. Город должен расти и развиваться, но при этом оставаться социально ориентированным», - заявила общественница.