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Елена Герчикова: Новые нормативы в градостроительной отрасли направлены на улучшение жизни горожан

Новости
Изменение региональных нормативов градостроительного проектирования направлены на улучшение жизни горожан. Об этом заявила председатель комиссии по ЖКХ, строительству и благоустройству Общественной палаты области Елена Герчикова.


 
Напомним минстрой области разработал проект изменений, который приводит в соответствие с федеральными региональные нормативы по доступности учреждений образования.
 
«Региональные нормативы приводятся в соответствие с федеральными, это решение правильное и долгожданное. Изменения должны подтолкнуть развитие как уже застроенных территорий, так и новых земель, которые осваиваются в рамках комплексного развития территорий. В любом случае нет сомнения, что они, в первую очередь, направлены на улучшение жизни горожан, создание для них комфортных условий проживания. Город должен расти и развиваться, но при этом оставаться социально ориентированным», - заявила общественница.