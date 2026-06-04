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Музей поможет прогуляться по летнему Саратову

Новости
Музей поможет прогуляться по летнему Саратову

 
Музей-усадьба Н. Г. Чернышевского объявляет о запуске цикла городских пешеходных экскурсий «Летний Саратов».
 
Первая экскурсия состоится 4 июня и пройдет по проспекту имени П.А.Столыпина — одному из центральных исторических маршрутов города. Участники пройдут путь от памятника Н. Г. Чернышевскому до Крытого рынка, познакомившись с ключевыми архитектурными и культурными объектами Саратова.
 
В ходе экскурсии гости узнают об истории Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова и особенностях ее архитектуры, познакомятся с историей гостиницы «Астория», построенной в 1917 году по проекту С. А. Каллистратова, а также с домом Иоганна Генриховича Блюма — значимым объектом старого Саратова.
 
Маршрут включает остановки у особняка П. А. Никитина, одного из ярких архитектурных памятников города, и доходного дома О. Н. Герман. Особое внимание будет уделено архитектурным стилям зданий и судьбам людей, связанных с этими местами.
 
Экскурсию проведет главный хранитель фондов музея Соловьева Наталья.
 
Начало экскурсии — в 18:00. Продолжительность — 1 час 30 минут. Запись и дополнительная информация по телефону: 23-06-66.
 