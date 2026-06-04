На Саратовской ГЭС завершилось половодье-2026

просмотров: 159

На Саратовской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») закончилась активная фаза половодья. В настоящее время закрыты все водосбросы, гидроэлектростанция переходит в режим летне-осенней межени. Это традиционный период стабильной работы, когда пропуск воды осуществляется только через турбины.Активной фазой половодья на ГЭС считается работа с открытыми водосбросными отверстиями. В 2026 году этот период длился 45 дней — с 15 апреля по 29 мая. Пик половодья в этом году пришелся на 22 апреля. Суммарный расход воды через гидросооружения в тот день достиг 27,5 тысячи кубометров в секунду. Наивысшая отметка уровня воды в нижнем бьефе была зафиксирована 24 апреля — 20,95 метра.Половодье — один из самых ответственных и напряженных периодов в работе любой ГЭС. Это время повышенной нагрузки на гидротехнические сооружения, оборудование и персонал. От слаженных действий энергетиков напрямую зависит безопасность населения, сохранность инфраструктуры и надежность самой станции. Половодье-2026 пройдено без происшествий и нештатных ситуаций, при полном соблюдении указаний Федерального агентства водных ресурсов.В настоящее время Саратовская ГЭС работает в штатном режиме и поддерживает уровни воды в верхнем бьефе (у плотины) в пределах отметок 27,5 — 28,2 метра.Министерство промышленности и энергетики Саратовской области