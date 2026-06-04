4 июня 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:30 | 03 июня
В Областной клинической больнице модернизировали отделение медицинской реабилитации
16:30 | 03 июня
Елена Герчикова: Новые нормативы в градостроительной отрасли направлены на улучшение жизни горожан
15:30 | 03 июня
Музей поможет прогуляться по летнему Саратову
14:30 | 03 июня
На Саратовской ГЭС завершилось половодье-2026
13:30 | 03 июня
В Марксе прошёл итоговый спектакль инклюзивного проекта «Театр равных возможностей. Перезагрузка»
11:05 | 03 июня
В саратовской филармонии состоится уникальный концерт в честь Года единства народов России
11:01 | 03 июня
Более 10 тысяч саратовцев посетили мультимедийную выставку «Росгвардия. История и современность»
21:07 | 02 июня
Юные баскетболистки отметили окончание учебного года турниром по лазертагу
18:07 | 02 июня
Подготовлен проект изменений региональных нормативов градостроительного проектирования
18:00 | 02 июня
В Саратовской области открылся шестой пункт проката детских вещей
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

На Саратовской ГЭС завершилось половодье-2026

Новости
На Саратовской ГЭС завершилось половодье-2026

 
На Саратовской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») закончилась активная фаза половодья. В настоящее время закрыты все водосбросы, гидроэлектростанция переходит в режим летне-осенней межени. Это традиционный период стабильной работы, когда пропуск воды осуществляется только через турбины.
 
Активной фазой половодья на ГЭС считается работа с открытыми водосбросными отверстиями. В 2026 году этот период длился 45 дней — с 15 апреля по 29 мая. Пик половодья в этом году пришелся на 22 апреля. Суммарный расход воды через гидросооружения в тот день достиг 27,5 тысячи кубометров в секунду. Наивысшая отметка уровня воды в нижнем бьефе была зафиксирована 24 апреля — 20,95 метра.
 
Половодье — один из самых ответственных и напряженных периодов в работе любой ГЭС. Это время повышенной нагрузки на гидротехнические сооружения, оборудование и персонал. От слаженных действий энергетиков напрямую зависит безопасность населения, сохранность инфраструктуры и надежность самой станции. Половодье-2026 пройдено без происшествий и нештатных ситуаций, при полном соблюдении указаний Федерального агентства водных ресурсов.
 
В настоящее время Саратовская ГЭС работает в штатном режиме и поддерживает уровни воды в верхнем бьефе (у плотины) в пределах отметок 27,5 — 28,2 метра.
 
Министерство промышленности и энергетики Саратовской области