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В Марксе прошёл итоговый спектакль инклюзивного проекта «Театр равных возможностей. Перезагрузка»

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В Марксе состоялась премьера кукольного спектакля «По щучьему велению», ставшая итогом социального проекта «Театр равных возможностей. Перезагрузка». Постановка объединила на одной сцене 25 юных артистов, среди которых здоровые дети и ребята с ограниченными возможностями здоровья.

 
Проект, реализованный Марксовской местной организацией Всероссийского общества инвалидов, стал победителем областного конкурса социальных проектов некоммерческих организаций, оператором которого выступает министерство внутренней региональной и муниципальной политики. Цель проекта — творческая самореализация и успешная социальная адаптация детей через совместное искусство.
 
Инклюзивная группа была сформирована на базе студий «Альянс» и «Наденька». На протяжении нескольких месяцев участники проходили комплексную подготовку: трижды в неделю они осваивали азы актерского и ораторского мастерства, работали над дикцией, правильным дыханием и пластической выразительностью.
 
Прежде чем представить главную премьеру, коллектив подготовил два интерактивных музыкальных спектакля — «Осенины. Осенние посиделки» и «Жаворонок Дуда». В этих постановках дети не только исполняли вокальные партии, но и продемонстрировали игру на народных инструментах, а также хореографическую подготовку.
 
Итоговый спектакль «По щучьему велению» с элементами кукольного театра показал значительный рост мастерства юных артистов. Зрители увидели слаженную работу с куклами, выразительную декламацию и владение сценическим движением.
 
«Каждый день на репетициях ребята погружались в мир театра: учились чувствовать партнера, передавать эмоции через жесты и интонацию, вживаться в образы сказочных героев. Этот проект доказал, что искусство стирает любые барьеры», — отмечают организаторы.
 
В планах команды — превратить инициативу в постоянно действующий инклюзивный театр, который станет устойчивой платформой для многолетней творческой самореализации и социализации детей с различными возможностями.
 