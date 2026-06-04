В саратовской филармонии состоится уникальный концерт в честь Года единства народов России

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Два фольклорных коллектива покажут, как народная песня объединяет национальные культуры и позволяет сохранить идентичность.10 июня фольклорный ансамбль «Балаган» споет с гостями из села Оркино Петровского района Саратовской области – ансамблем мордовской песни «Лисьмене». Руководитель – Екатерина Морозова.Новой программой «Шумбратада! Здравствуйте!» музыканты хотят показать, что в многонациональной Саратовской области с её разнообразной музыкальной культурой народы не растворились друг в друге.«Люди бережно сохраняют свой бытовой язык, свои обычаи, обряды и песни. Интересно, что в мордовском селе Оркино к ансамблю «Лисьмене» относятся не как к самодеятельности, а как к форме передаче традиций. Через природу, язык, подлинные национальные костюмы. Они поют очень естественно, бесхитростно, при этом радостно, искренне», – рассказал художественный руководитель ансамбля «Балаган» Александр Куриленко.Мордовский коллектив исполнит семейно-бытовые, свадебные песни, частушки. В свою очередь «Балаган» покажет многообразие русскоязычного населения Саратовской области. Публика услышит характерные для районов области песни и сможет оценить культурное разнообразие, которое до сих пор сохраняется в глубинке.